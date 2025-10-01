印尼學校倒塌3死91失蹤！黃金72小時將屆 家長哭求加速搜救

救援人員1日持續在有1棟校舍坍塌的印尼東爪哇省的伊斯蘭寄宿學校搜尋瓦礫堆下的受困者。（美聯社）

印尼東爪哇省一所有百年歷史的伊斯蘭寄宿學校9月29日突然倒塌，在搜救人員已於瓦礫堆發現生命跡象後，焦急的學生家長1日要求印尼救援當局加速搜救，尋找在校舍坍塌後失聯至今的10多名學童。

東爪哇省柯齊尼（al Khoziny）伊斯蘭寄宿學校9月29日突然倒塌，當時有不少學生正在校內禮拜場所進行下午禮拜；儘管目前僅確認3人死亡，但根據校方紀錄，據信有約有91人被埋在瓦礫堆下。

失聯學生的家長1日圍在校舍廢墟附近，憂忡焦慮地等候孩子的消息。

「我們相信孩子可能還活著，因為他們在喊救命，」45歲男子哈南（Abdul Hanan）說。哈南的14歲兒子目前失聯，他呼籲救援行動必須加快腳步，「我們正在跟時間賽跑，」說話當下不禁哭了出來。

一旁的蘇莉絲蒂安娜（Dewi Sulistiana）也在等待她14歲兒子的消息。由於校方對學生使用手機設限，母子倆最後一次聯繫是9月28日。

聽聞校舍倒塌後，蘇莉絲蒂安娜便從數10公里外的泗水趕到現場「…我已經在這裡待了好幾天了，我一想到我兒子就哭…為什麼要花這麼久才找能到他？為什麼搜索這麼慢？我沒有收到任何最新消息，只能等。」

印尼國家救援當局坦承，救援任務很複雜，挖掘的震動恐影響他處，目前只能挖隧道前往受困者所在處；但挖掘本身就頗具挑戰，可能引發進一步垮塌，畢竟該建築主結構已完全坍塌；此外因該建築的水泥柱之故，頂多只能挖寬約60公分的通道。

隨著最佳生存機會的黃金72小時即將結束，救援單位正使用包括熱感應無人機等技術，來確定倖存者與罹難者的所在位置，迄今已在7個區域偵測到生命跡象，並設法提供受困者飲水與食物。

1名婦女1日在發生校舍倒塌的印尼東爪哇省的1所伊斯蘭寄宿學校現場掩面哭泣。（美聯社）

1日以無人機從高處拍攝的畫面顯示，印尼東爪哇省的伊斯蘭寄宿學校的1棟校舍已完全倒塌。（美聯社）

