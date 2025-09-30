為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本北阿爾卑斯事故頻傳 24歲台男胸痛、四肢麻痺搭直升機急送醫

    2025/09/30 16:20 即時新聞／綜合報導
    24歲台男下山途中感到身體不適，由日本長野縣警方送往當地醫院。（擷取自穗高岳山莊/X）

    24歲台男下山途中感到身體不適，由日本長野縣警方送往當地醫院。（擷取自穗高岳山莊/X）

    日本北阿爾卑斯山脈又稱飛驒山脈，橫跨富山縣、岐阜縣、長野縣與新潟縣。然而，近日事故頻傳，昨（29）日再傳驚險意外，一名24歲台灣男子在奧穗高岳下山途中突感胸口劇痛，並伴隨手腳麻木，不得不向警方駐點基地求助，隨後由直升機緊急送醫。

    綜合日媒報導，該男子與5名同伴24日從安曇野市中房登山口出發，展開為期6天5夜的縱走行程，沿途住宿於燕岳、西岳、槍岳等山屋，並於27、28日夜宿穗高岳山莊。

    一行人29日清晨7時啟程下山時，男子已感到胸口不適，但仍持續行進。直到上午11時30分，抵達海拔約2300公尺的長野縣山岳事故常駐隊基地時，他向隊員訴說「胸口悶痛」並提出救援。

    警方指出，男子因胸痛與四肢麻木無法繼續下山，最終於下午1時30分前由長野縣警直升機送往松本市醫院。送醫過程中他仍能保持對話，意識清楚。至於男子是否有心血管疾病史及同行者國籍，目前尚未公開。

    北阿爾卑斯近期登山事故不斷，自22日以來一週內已有4名登山客死亡，多因下山途中跌倒或滑落。長野縣警方提醒，下山事故頻傳，登山者務必保持專注並安排充足休息與時間。同時隨十月將至，當地早晚氣溫驟降，若衣物因汗水或雨水浸濕，恐導致低體溫症，務必攜帶替換衣物與保暖裝備，做好防寒準備。

