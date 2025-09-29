台日友好！ 日本人在名古屋車站「募款助花蓮」 畫面暖哭台灣人

旅日民眾分享，她在28日經過名古屋車站前時，發現有一群日本人拿著寫有「天佑台灣」等字樣的布條，進行街頭募款活動。（Threads網友「kaigo_foo_d」授權提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，重創下游光復鄉，許多國內外民眾除化身「鏟子超人」趕赴現場協助救災，也盡己所能提供物資、捐款等幫助。有旅日民眾分享，她經過名古屋車站前時，發現有一群日本人拿著寫有「天佑台灣」等字樣的布條，進行街頭募款活動，畫面曝光後，令無數台灣網友感動落淚。

美食部落客「kaigo_foo_d」昨（28）日下午在社群平台Threads分享一段影片，並透露拍攝地點是在愛知縣名古屋車站前。從畫面顯示，10多名身穿背心的日本人，一起拿著寫有「天佑台灣 身在日本心在花蓮」、「台灣花蓮水害 被害者支援募金」字樣的布條，以及災區照片的紙板，在街頭進行募款活動，希望為花蓮盡一份心力。

根據「kaigo_foo_d」描述，雖然她不確定這活動是不是旅日台灣人或相關團體所發起，但在異國還能看到有人如此關心台灣，讓她十分感動，另透露這個團體不只能捐日幣，還可以捐台幣，「希望大家不論在哪裡，有錢出錢，有力出力，沒有也沒關係，默默祝福就好，希望大家可以一起順利度過這個難關，順順利利平平安安。」

影片曝光後，立即在網上掀起熱烈迴響，還有熱心網友留言告知，這項活動其實是由「日台青年交流會」的代表加藤秀彥先生所發起，他本人也在Threads發布光復鄉的災情說明，以及當天募款活動的資訊與圖文影音。加藤先生也透露發起募款原因，他認為台灣是日本的好鄰居和珍貴的朋友，因此希望能夠為鄰國災民提供支援。

溫暖且真摯的關懷，讓眾多台灣網友感動不已，紛紛留言表達感謝之情，「日本人真的太有心了」、「我要哭死，怎麼能不愛日本」、「台日友好，謝謝日本一直惦記著台灣」、「太感人了，台日友好的情感就是對方有難就不故一切的幫忙及支援」、「我就問日本人！你們到底要記多久，讓人很感動又很歹勢，阿里嘎豆！」、「超感動，有些國家幫助他們一次，記一輩子；有些是不管幫助幾次，戰機陪一輩子」。

也有不少台灣網友擔憂「善款遭濫用」，緊急用日文、英文等外國語言留言提醒熱心的日本民眾，千萬記得「不要捐給花蓮縣政府」，同時建議可以捐到由台灣衛福部所設立的財團法人賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」。

此外，根據加藤先生補充介紹，「日台青年交流會」是一個成立於2010年、以名古屋為據點的團體，目的是推動日本與台灣年輕世代之間的交流活動。該團體除了在28日為花蓮洪災發起募款，還曾在2014年高雄氣爆事故、2016年台南地震，以及2018年與2024年花蓮地震時發起募款活動，並曾獲得台灣政府衛生福利部頒發感謝狀。

