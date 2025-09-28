為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美加州上空不明火球掠過 確認為馬斯克星鏈衛星墜落

    2025/09/28 13:01 即時新聞／綜合報導
    美國南加州至內華達州上空25日晚間有不明火球掠過，後續確認為馬斯克的星鏈衛星墜落。（圖擷自American Meteor Society網站）

    美國南加州至內華達州上空，25日晚間7時50分許有不明火球掠過，美國流星協會（American Meteor Society）收到200多起目擊通報，最終確認為馬斯克太空公司SpaceX的星鏈（Starlink）衛星墜落。

    《UPI》報導，當時並未預計有流星雨狀況出現，但不斷有目擊空中火球的事件回報，從民眾拍攝的影像可以看到，火球在墜落過程分裂成更小的碎塊，後續確認是星鏈衛星。

    據加媒《CBC》報導，加拿大薩克其萬省薩克屯上空，23日也有人目睹到火球墜落，這同樣是星鏈衛星。加國雷吉那大學（University of Regina）天文學教授勞勒（Samantha Lawler）指出，星鏈目前有8000多顆衛星在地球軌道上運行。

    勞勒表示，這些衛星每顆大小和福特F-150皮卡車差不多，使用壽命為5年，過了期限後就會墜落地球，基本上會在大氣層中燃燒殆盡，但偶爾也會有例外。

