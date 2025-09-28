不明無人機搞鬼！德國要修法擊落 歐盟擬建「反無人機牆」

面對從丹麥蔓延至德國的不明無人機入侵潮，柏林當局已將威脅定調為「高」等級，並警告將修法授權軍方擊落，歐盟也正計畫建立「反無人機牆」。圖為一名德國士兵在演習中操作反無人機干擾器。（路透）

近期在丹麥上空出現的不明無人機入侵潮，正迅速蔓延至德國，引發歐洲各國對此一新型態威脅的高度警戒。約十個歐盟國家的國防部長已於同意將建立一道「反無人機牆」，作為共同的優先防禦事項。而根據《路透》報導，德國內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）27日表示，來自無人機的威脅等級「很高」，並宣布德國將採取措施，修法授權軍方擊落入侵的無人機。

歐洲官員近來高度戒備，在丹麥多次因無人機入侵，導致部分地區空中交通關閉後，挪威軍方也在其最大的F-35戰機基地附近，調查「可能的無人機事件」。德國方面，則是在與丹麥接壤的北部地區，發現了「前所未見」的大群無人機。

杜布林德在柏林向記者表示：「在無人機方面，存在著可被歸類為『高』等級的威脅。這是一種抽象的威脅，但在個案中卻非常具體。」

為反制此一威脅，杜布林德表示，德國將尋求修訂航空安全法，允許武裝部隊介入，並可能擊落無人機。他說：「這是為了做好準備，以便關鍵基礎設施或大型人群聚集地等，能夠受到保護。」

丹麥直指俄羅斯 歐盟擬建「反無人機牆」

儘管尚無證據指明誰是幕後黑手，但丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）已將矛頭直指俄羅斯，稱「有一個國家對歐洲安全構成威脅，那就是俄羅斯」，此說法遭莫斯科斷然否認。《法新社》指出，在此一背景下，約十個歐盟國家的國防部長，已於26日同意，將建立一道「反無人機牆」，作為共同的優先防禦事項。而在即將於哥本哈根舉行的歐盟峰會前，丹麥也已緊急接受瑞典提供的反無人機技術，以確保會議安全。

