又來亂！ 丹麥多處機場再傳無人機入侵 總理怒斥「最嚴重攻擊」

丹麥奧爾堡機場（Aalborg airport）週三（24日）因無人機入侵而關閉數小時。圖為社群媒體流傳的影片截圖，顯示有不明光點在奧爾堡上空移動，疑似為入侵該市商業與軍事機場的無人機。（路透）

繼哥本哈根機場22日晚間因無人機入侵而關閉數小時後，丹麥24日晚間再次傳出多處機場及空軍基地遭無人機盤旋，其中位於北部的奧爾堡機場（Aalborg airport）被迫關閉數小時。據《法新社》報導，此類事件在波蘭、羅馬尼亞及俄羅斯戰機侵犯愛沙尼亞領空後頻傳，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）已將此定調為「對關鍵基礎設施最嚴重的攻擊」。

丹麥警方25日證實，無人機曾現身奧爾堡、埃斯比約（Esbjerg）、森訥堡（Sonderborg）等機場，以及斯克里斯楚普空軍基地（Skrydstrup air base）上空。北日德蘭警察局總督察馬德森（Jesper Bojgaard Madsen）指出，無人機在數小時內飛越廣闊區域，「無法擊落這些無人機」，且「目前我們也尚未逮捕無人機操作員」。由於沒有航班，埃斯比約和森訥堡機場未關閉。警方稱無人機帶燈飛行，但其類型與動機仍不明，丹麥情報局與軍方已介入調查。

佛瑞德里克森總理23日曾將哥本哈根機場事件形容為「迄今為止對丹麥關鍵基礎設施最嚴重的攻擊」。她強調：「這是我們最近觀察到的發展趨勢的一部分，其他針對歐洲機場的無人機攻擊、領空侵犯以及網路攻擊。」雖然莫斯科否認涉入此事，並反駁波蘭、愛沙尼亞和羅馬尼亞的相關指控，但這些事件已大幅加劇區域緊張。

丹麥採購長程武器 引發俄羅斯不滿

這些無人機事件，正值丹麥宣布將首次採購長程精準武器之際。丹麥稱，這是因應俄羅斯未來數年仍將構成威脅的必要舉動。俄羅斯駐哥本哈根大使巴爾賓（Vladimir Barbin）對此曾怒斥為「極為荒謬」，顯示此議題已演變為雙方外交口水戰的新焦點。

