英加澳承認巴勒斯坦國　美以反對引爆聯合國角力

〔中央社〕美國反對巴勒斯坦單方面建國，強調先和以色列談。以色列則憂心巴勒斯坦建國後危及國安。如今英、加、法等國承認巴勒斯坦國，以色列放話「絕不會有巴勒斯坦國」悍拒，一場外交拉鋸將在聯合國展開。

美國對以色列的鐵桿支持，自二戰後就開始紮根於多重因素，包括冷戰格局、能源安全及以色列戰略地位。以色列在美遊說團體「美以公共事務委員會」（AIPAC）尤其財力驚人、勢力龐大，盟友跨越兩黨，延伸至國會各派系。

面對以色列與巴勒斯坦逾70年的恩怨，美國支持「兩國方案」，即以色列和巴勒斯坦國共存，但反對巴勒斯坦單方面建國，主張先與以色列直接談。

此外，美國政府也認為，巴勒斯坦自治政府尚未具備充分的治理能力，且加薩由武裝組織哈瑪斯（Hamas）主導，有礙所謂「建國資格」條件。

以色列則從國家安全角度反對巴勒斯坦建國，憂心這帶來更多恐怖主義與暴力威脅，尤其是在加薩、約旦河西岸武裝行動持續加劇的情況下，更是如此。部分以色列右派認為支持巴勒斯坦國就是鼓勵哈瑪斯。

美國智庫「捍衛民主基金會」執行長杜博維茨（Mark Dubowitz）說：「雖然外國勢力正在推動建立巴勒斯坦國的想法，但多數不得不生活在巴勒斯坦國旁邊的以色列民眾卻認為這個想法很危險。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）11日在以色列屯墾聚落強調「永遠不會有巴勒斯坦國，這個地方屬於我們」。

杜博維茨口中的「外國勢力」傳統上多支持以色列，但在以色列因哈瑪斯2023年襲擊而強化對加薩的攻勢力度後，加薩遭受大規模破壞、死亡及糧食短缺，部分國家立場改變。

英國、加拿大、澳洲及葡萄牙21日正式承認巴勒斯坦國，時間點就落在聯合國「兩國方案」峰會前夕。

其中英相施凱爾（Keir Starmer）稱加薩現況「無法容忍」，並強調「必須加速讓外援進入加薩」。他說，承認巴勒斯坦建國一事，應納入更全面的「和平方案」，也包括確保哈瑪斯不得參與新政府。

美國總統川普則公開反對施凱爾的立場。他形容加薩戰事「情勢複雜」，但對於媒體多次提問，他是否會建議盟友尼坦雅胡停止轟炸加薩，川普並未直接回答。

目前承認巴勒斯坦國的國家已有140多個。

尼坦雅胡指建立巴勒斯坦國將對以色列構成生存威脅，他將在聯合國大會反對相關行動，並擴大屯墾區。不過，法國、以色列兩邊都有匿名外交官員指出，以色列預料將採取其他報復行動，例如下令關閉巴勒斯坦人重度仰賴的法國駐耶路撒冷領事館，局面預料會沸沸揚揚。

學者勒瓦盧瓦（Agnes Levallois）則憂心，大國角力掀起的外交危機下，損失最大的恐怕還是巴勒斯坦民眾。

目前以色列與哈瑪斯在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭已打了近兩年，聯合國8月正式宣布加薩陷入饑荒，為中東地區首例。約有50萬人面臨「災難性」飢餓。（編輯：陳慧萍）1140923

