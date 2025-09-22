澳洲記者惹毛川普事件發酵 《法新社》：在美外國記者前途未卜

川普與媒體向來不睦，經常因為記者的問題大動肝火。（法新社）

2025/09/22 14:38

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《法新社》22日報導，美國總統川普日前斥責一位澳洲記者提出「令人不快」的問題，此事被記者同僚視為警告。由於美國政府計畫大幅削減記者簽證，並發出毫不掩飾的警告，外國記者在美國正面臨巨大的壓力。

據報導，近日，《澳洲廣播公司》（ABC）的記者萊昂斯（John Lyons）詢問川普任職期間的商業往來，這個問題讓川普氣惱地回應，「在我看來，你現在對澳洲造成很大的傷害，他們（坎培拉當局）想和我搞好關係，你們的領袖很快就會來見我。我要告訴他你的事。你營造了一種非常糟糕的氛圍」。

這次談話在華府媒體圈引起廣泛討論。

一位不願透露姓名的外國記者向《法新社》表示，川普對媒體的敵意並非集中在外國人身上，「當川普侮辱記者時，對他來說，對方是不是外國人都無所謂」。

該名記者更擔心的是，政府計畫將外國記者的簽證期限從5年縮短至240天，而中國媒體工作者的簽證期限僅90天，「我拿著240天的簽證，怎麼租房子？怎麼考駕照？怎麼送孩子上學？」他還補充說，在美國建立消息來源網絡也需要時間，「這將是一場噩夢」。

另一位駐歐洲媒體的記者表示，白宮更青睞那些「致力於報導新聞或進行足夠自我審查，使正在發生的事情正常化的記者」，無論他們來自哪裡。

保護新聞委員會的雅各布森（Katherine Jacobsen）在一份聲明中表示：「縮短簽證續約時間，為可能的審查創造一個框架，川普政府可以用審查權限換取報導工作的合規。」總部位於華府的全國新聞俱樂部主席巴爾薩莫（Mike Balsamo）也表達同樣的觀點，並補充說，這類行動可能會導致對海外工作美國記者的報復。

雖然受訪的記者並未留意到白宮本身對他們有任何特別的敵意，但他們指出，川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動中的政治人物，毫不猶豫地將外國記者當成攻擊目標。

川普的親密盟友、前駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）最近呼籲吊銷德國電視二台（ZDF）一名記者的簽證。他對該記者採訪白宮顧問米勒（Stephen Miller）的作為提出批判，「這個激進的德國左翼人士不斷呼籲對他在政治上不認同的人施暴。他在華府冒充記者，他的簽證應該被吊銷，美國不應該容忍這種煽動者」。

