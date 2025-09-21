公布柯克遇刺前私訊 CNN記者：捍衛發言權譴責謀殺

美國保守派政論網紅柯克（左）遇刺身亡。CNN記者瓊斯（右）表示，柯克遇害前一天私訊邀他上節目討論犯罪和種族議題。（美聯社資料照）

〔中央社〕美國保守派政論網紅柯克遇刺身亡。CNN記者瓊斯表示，柯克遇害前一天私訊邀他上節目討論犯罪和種族議題，他譴責這起謀殺案並捍衛柯克的發言權，也說所有人須重啟對話。

柯克（Charlie Kirk）10日在美國猶他谷大學（Utah Valley University）演說時遭槍擊喪命，享年31歲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，CNN記者瓊斯（Van Jones）表示，柯克在遇害前一天透過社群媒體平台X私訊他。

柯克與瓊斯先前因一件烏克蘭難民命案及該案與種族議題的關聯性，在公開場合交鋒。柯克認為案中白人女性遭黑人男子殺害，犯案動機純粹是基於仇恨白人。瓊斯在CNN公開批評這種說法毫無根據，柯克則在電視上反駁他的批評，隨即又在社群媒體大量發文挑戰他的觀點。

瓊斯回憶說，柯克的反擊在網路上引發一連串針對瓊斯的種族主義死亡威脅，規模之大是他生平僅見。眼看情勢急速惡化之際，柯克主動聯繫瓊斯。

柯克私訊他說：「嗨，范（指瓊斯），我認真希望你能來我的節目，與我理性討論犯罪與種族議題。我會保持紳士風度，相信你也是。我們可以保持愉快的心情，對這些議題抱持不同意見。」

瓊斯指出，可惜他還來不及回覆訊息，柯克就遇刺身亡。

瓊斯說道，過去雖對柯克的許多言論提出強烈批判，但從未質疑他發表意見的權利，「他有發言的權利，也有安全返家的權利。這是美國最神聖的價值之一。因此，我不假思索、不帶任何條件譴責這樁謀殺案」。

柯克遇害當天下午，瓊斯在社群媒體發文說：「今天，針對查理‧柯克的攻擊實在駭人聽聞，也令人心碎。他以言語取代武器作戰。我們的社會不容許政治暴力，凶手須儘快繩之以法。我為查理親友、身心受創的猶他谷大學生，以及所有受這個不智之舉影響的人祈禱。」

瓊斯認為，「政治謀殺是錯誤之舉，沒什麼好說的」。他生於1968年，當時美國社會因暴動和刺殺案件而撕裂，他不希望社會再度走回那個時代，沒有人希望看到這一切重演。

他強調，柯克遇害正好提供所有人一個重啟對話的理由。當前政治暴力持續升溫，已奪走柯克及左右翼許多人士的性命。

瓊斯也說，這類暴力事件應有助左右翼人士降低對立、尋求共識，以及擺脫酸言酸語，正如柯克遇害前一天私訊對他說的那樣。

