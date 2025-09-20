俄接連入侵北約空域 或迫西方保衛本土援烏暫緩

俄羅斯戰機米格-31入侵愛沙尼亞空域，引發歐洲譴責。（法新社）

2025/09/20 22:33

〔編譯林家宇／綜合報導〕愛沙尼亞指控三架俄羅斯戰鬥機19日入侵該國領空且滯留12分鐘，斥其行徑為「前所未見的明目張膽」。愛沙尼亞國防部發言人向美聯社表示，雖然不清楚俄國侵犯領空原因，但推測或許是為了迫使北約及其成員把重心從強化烏克蘭國防轉移至自身防衛。

據愛沙尼亞軍方說明，三架俄羅斯「米格-31」（MIG-31）戰鬥機進入該國位於波羅的海芬蘭灣的瓦因德盧島空域。沒有飛行計畫，也無開啟通話器或與愛沙尼亞航空單位雙向通訊。當前因北約波羅的海空中警戒任務部署在愛沙尼亞的義大利F-35戰鬥機出動應對，將俄機驅離。北約戰鬥機升空主要為執行攔截任務，多半是俄羅斯在歐洲西北部的軍機飛得過於接近成員國空域，但鮮少有跨越邊境的情況發生。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯批評，俄羅斯對愛沙尼亞領空的侵犯是一起極度危險，加劇區域緊張局勢的挑釁行為，「我們絕對不能示弱，因為示弱會促使俄羅斯食髓知味」、「他們（俄羅斯）的危險性與日俱增。不只是對烏克蘭，還有對鄰近俄羅斯的所有國家」。

