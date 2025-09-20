川普拍板H-1B簽證每年收取逾3百萬元 另有3千萬金卡簽證

美國總統川普簽署行政命令，將對H-1B工作簽證每年徵收10萬美元費用。（彭博）

2025/09/20 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普19日簽署行政命令，將對為期3年、可再續簽3年的H-1B工作簽證每年徵收10萬美元（約新台幣302萬元），他同時還指示設立「金卡」通道，為那些支付100萬美元（約新台幣3023萬元）的外籍人士提供快速審批的簽證。

據《CNN》報導，H-1B簽證是美國發給專業技術類人士的工作簽證，每年發放6.5萬個名額，另有2萬個名額留給擁有美國碩士以上學位的人士，由於供不應求因此採取抽籤方式。

許多美國公司利用H-1B簽證來填補職位空缺，其中以科技業為主。川普此舉主要是打擊移民．對外國入境人士施加嚴格限制，但可能會對倚賴H-1B簽證員工的產業造成重大衝擊。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，政府在與各業者溝通後，決定對H-1B簽證收取每年10萬美元的費用，審查費另算。盧特尼克說，有關是否要一次性收取30萬美元（約新台幣906萬元），或者是3年內每年收10萬美元，還在和國土安全部討論中。

除了H-1B簽證之外，川普還簽署了另1項行政命令，指示設立100萬美元的「金卡」迅速核發簽證；企業同時也可支付200萬美元（約新台幣6046萬元）做擔保，讓員工的簽證審核流程加快。

