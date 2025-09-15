俄羅斯：軍演試射鋯石極音速飛彈成功摧毀目標

2025/09/15 03:15

〔中央社〕俄羅斯國防部今天表示，俄軍於與白俄羅斯舉行的「西部2025」聯合軍事演習期間，在巴倫支海向目標發射鋯石極音速巡弋飛彈並予以摧毀。

路透社報導，俄羅斯國防部指出：「根據即時接收到的客觀監測數據，直接命中目標並予以摧毀。」

俄羅斯與白俄羅斯12日展開代號「西部2025」（Zapad-2025）聯合戰略演習。俄羅斯國防部表示，演習目的是強化雙方在遭遇攻擊時的軍事指揮及協同作戰能力。

莫斯科與明斯克強調，這次演習僅為防禦性質，無意攻擊任何北大西洋公約組織（NATO）成員國。不過在俄羅斯無人機於9日至10日侵犯波蘭領空後，美國為首的北約軍事聯盟隨即宣布啟動「東翼哨兵行動」（Eastern Sentry）。

俄羅斯國防部公布北方艦隊（Northern Fleet）巡防艦「戈洛夫科海軍上將號」（Admiral Golovko）在巴倫支海（Barents Sea）對一個目標發射鋯石（Zircon）極音速巡弋飛彈的畫面。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2019年曾表示，鋯石飛彈飛行速度可達音速9倍，能打擊超過1000公里外的海上及陸上目標。

俄羅斯媒體報導，這種飛彈在俄羅斯被稱為3M22鋯石（3M22 Zircon），北約代號為SS-N-33，射程為400至1000公里，彈頭重量約為300至400公斤。（編譯：何宏儒）1140915

