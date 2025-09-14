為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    天文學首次抓到「現行犯」！嬰兒行星正在「開鑿」宇宙星環

    歐洲南方天文台（ESO）的甚大望遠鏡所拍攝的 WISPIT-2 恆星系統。影像清晰地顯示了環繞恆星的塵埃盤，以及盤中一道由新發現的嬰兒行星 WISPIT-2b 所開鑿出的巨大環狀縫隙。（圖：ESO／R. F. van Capelleveen et al.）

    2025/09/14 08:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕天文學家首次直接「捕獲」到一顆正在形成的嬰兒行星，清晰地觀測到它正在環繞新生恆星的塵埃盤中，開鑿出一道巨大的環狀縫隙。這項里程碑式的發現，首次為「行星透過開鑿星環而形成」的長期理論，提供了決定性的直接視覺證據。

    根據科學新聞網站《Science Alert》報導，這顆被命名為 WISPIT-2b 的系外行星，其發現成果已發表於《天文物理學期刊通訊》（The Astrophysical Journal Letters）。

    長期以來，天文學家雖已觀測到許多新生恆星周圍原行星盤（protoplanetary disk）中的縫隙，但始終未能直接找到雕塑這些縫隙的天體。美國亞利桑那大學的天文學家克洛斯（Laird Close）表示：「數十篇理論論文曾寫道，這些縫隙是由原行星造成的，但直到今天，沒有人找到過決定性的案例…現在我們知道，事實上，它們可以。」

    要在黑暗的縫隙中找到黯淡的行星極其困難。為此，一個國際科學家團隊設計了麥哲倫望遠鏡（Magellan Telescope）上的 MagAO-X 自適應光學系統。克洛斯教授解釋，當行星形成與成長時，會從周遭吸入氫氣，當這些氣體如「來自外太空的巨大瀑布」般撞擊行星表面時，會產生極高溫的電漿，進而發出特定的 H-α 譜線強光。MagAO-X 系統正是被設計用來尋找這種獨特的光芒。

    太陽系的童年快照

    團隊最終在距離地球約434光年、名為 WISPIT-2 的年輕類太陽恆星旁，發現了這道強光。結合其他望遠鏡的觀測，他們確認這顆名為 WISPIT-2b 的原行星，是一顆質量約為木星五倍的氣態巨行星，正坐落在一道巨大的縫隙中。研究人員表示，這項驚人的發現，讓我們得以一窺我們太陽系在形成初期的樣貌，並將在未來許多年，持續作為行星形成研究的基準。

    由麥哲倫望遠鏡等設備拍攝的 WISPIT-2 恆星系統。影像右方的藍色光點，正是首次被直接「捕獲」到的嬰兒行星 WISPIT-2b，它在吸積氫氣時發出的強光，使其行蹤暴露。（圖：亞利桑那大學）

