FBI抓錯人？ 柯克槍擊案驚傳「嫌犯已獲釋」 案情陷重大迷霧

在猶他州議會大廈為柯克舉行的追思會上，一名頭戴「讓美國再次偉大」帽子的年輕支持者，走過柯克的紀念海報前。（路透）

2025/09/11 12:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國保守派網紅柯克（Charlie Kirk）於猶他州一所大學遭狙殺身亡後，案件的偵辦過程竟一度陷入混亂。根據《法新社》報導，美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）最初曾宣布已拘留一名嫌疑人，但1小時後卻又戲劇性地改口稱，該名對象在偵訊後已被釋放，調查仍在繼續，使整起案情陷入一團迷霧。

這起被猶他州州長考克斯（Spencer Cox）定調為「政治暗殺」的事件，發生在猶他谷大學的一場活動上。調查人員相信，這是一次精心策劃的「目標式狙殺」，槍手身穿黑衣，從校園的屋頂，對正在講台上發表演說的柯克，發射了致命的一槍。

當時也在現場的前猶他州國會議員查菲茲（Jason Chaffetz），向福斯新聞網（Fox News）還原了事發時的驚悚瞬間。他表示，槍擊發生在柯克與現場觀眾的問答環節。「第一個問題是關於宗教…第二個問題，很有趣，是關於跨性別槍手、大規模槍擊犯，而就在這個過程中，槍聲響起了。」查菲茲心有餘悸地說：「槍聲一響，他就向後倒下了。每個人都立刻趴下…很多人開始尖叫，然後所有人都開始跑。」

FBI局長一度宣布破案又改口

然而，在這起舉國震驚的案件偵辦上，FBI卻一度發布了錯誤的訊息。FBI局長巴特爾最初曾在社群媒體X上宣布，「對象」已被拘留。但僅僅1小時後，他又更新了該則貼文，改口稱：「被拘留的對象在執法部門偵訊後已被釋放。我們的調查仍在繼續。」

報導指出，此一轉折，不僅讓外界對FBI的辦案能力產生質疑，更讓這起已被川普總統定調為「激進左派恐怖主義」的案件，其真相究竟為何，變得更加撲朔迷離。

