    首頁　>　國際

    美航空公司班機誤點須賠償 川普政府撤銷了

    美國機場航班動態告示牌。（彭博檔案照）

    美國機場航班動態告示牌。（彭博檔案照）

    2025/09/06 19:59

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府4日表示，將撤銷要求航空公司須為造成航班延誤須以現金賠償旅客的計畫。這項計畫為前總統拜登任內提出，若航班延誤達3小時，須賠償200到300美元。

    《路透》報導，白宮4日公佈文件指出，運輸部打算撤銷這項計畫，「以符合該部和政府的優先事項」。該計畫原擬要求，若因航空公司造成航班延誤，國內航班延誤達3小時就須現金賠償旅客，若延誤時間更久，最高賠償金可達775美元。拜登2023年5月首次提出這項計畫時，遭美國航空公司猛烈批評。

    歐盟、加拿大、巴西、英國 航班誤點須賠償

    目前美國僅規定美國航空業者須為航班取消退款，但是未要求須為班機延誤支付賠償金。美國多家大型航空公司2022年已表示，若因航空公司造成班次顯著混亂，將負擔餐食、住宿和其他開支費用。歐盟、加拿大、巴西和英國，均有航班誤點的賠償規定。

    代表美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）和聯合航空（United Airlines）等業者的產業團體「美國航空協會」（Airlines for America），讚揚撤案決定，並指拜登的現金賠償計畫，只會導致機票價格上漲。

    運輸部4日也透露，考慮撤銷拜登政府於去年4月訂出的機票費用透明規定，該規定要求航空公司和售票平台揭露票價之外的服務費，讓消費者避免不必要或不在預期中的費用。但這項規定因遭業界訴訟而暫緩實施。

