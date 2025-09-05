為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    魯比歐：中美洲國民若「替中共行事」將無法入境美國

    美國國務卿魯比歐週四證實，川普政府正限制對部分中美洲國民發放簽證，因為這些人「故意代表中國共產黨行事」。（法新社資料照）

    美國國務卿魯比歐週四證實，川普政府正限制對部分中美洲國民發放簽證,因為這些人「故意代表中國共產黨行事」。（法新社資料照）

    2025/09/05 07:50

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北京近年不斷加強對拉丁美洲的區域政治和經濟影響力。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）當地時間週四（4日）表示，川普政府正限制對部分中美洲國民發放簽證，因為這些人「故意代表中國共產黨行事」（Intentionally acting on behalf of the CCP）破壞中美洲法治。

    據《路透》報導，美國國務院週四宣布一項新的簽證限制政策，針對那些在中美洲國家境內，故意代表中國共產黨（CCP）行事，明知故犯，對破壞中美洲法治的活動進行指揮、授權、資助，或提供重大支持的中美洲國民，美國將限制對其發放簽證。

    魯比歐在國務院聲明中表示：「我們將根據這項新政策採取措施，對一些曾參與此類活動的中美洲國民實施簽證限制。因此，這些人及其直系親屬將普遍喪失入境美國的資格。」

    魯比歐在聲明強調：「美國致力打擊中國在中美洲的腐敗影響，阻止其破壞法治的企圖。」魯比歐並未在聲明中點名任何個人，也沒有列舉具體行動例證。

    中國駐華盛頓大使館沒有立即對魯比歐的聲明發表回應。近年來，美中關係因貿易關稅、網路安全、知識產權、間諜活動、疫情起源、TikTok所有權及香港和台灣局勢等問題而趨於緊張。

