扯！中國民眾私下批評九三閱兵 3小時後火速遭公安逮捕

有中國民眾私下在聊天群批評九三閱兵，短短3小時就被警方逮捕，疑似舉辦人的筆錄曝光。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨天（3日）在北京天安門舉行「反法西斯勝利80週年暨抗戰紀念」閱兵大典，引發國際關注。沒想到有中國民眾私下在聊天群批評九三閱兵，短短3小時就被警方逮捕並判處拘留，如此「高效率」的執法讓大批牆外網友看傻眼！

事發九三閱兵登場當天，旅義華僑作家李穎今天在X平台分享擁有496人的微信群組「淮北凱迪拉克車友俱樂部」的聊天室截圖，3日上午9點有人分享閱兵直播影片，9點28分有人跳出來批評「啥年代了，還在搞這些雞X玩意兒」，其他群友看到後刷了一排問號。

群組內疑似有人向公安舉報該名網友，因為才過短短3小時，批評閱兵的網友馬上被逮捕。另一個疑似是中國公安的聊天訊息截圖可見，公安透露被捕的網友40多歲，當天上午9點多發的訊息，中午就被抓進去，被判拘役10天。經調查，該網友是上海人，開的車是明明是豐田汽車而非凱迪拉克，不知為何會在安徽淮北市的凱迪拉克車友群。

疑似公安的聊天截圖中還能看到似乎是舉報人的筆錄，舉報人向公安提供群組聊天紀錄截圖，詳述事發經過和被捕人在群組內發的訊息，並透露被捕人已經退群。

事件曝光後引發牆外網友譁然，「罵政府這麼快就抓到了，失蹤的那些孩童怎麼到現在都沒找著？」、「這樣的抓捕有合法性嗎？他觸犯了什麼法條？」、「中共抓人封口遙遙領先，只要讓所有人的嘴巴堵住，就萬事大吉了？暴雷更快，那就會有更多人獻忠，或者直接上街」、「在紅色帝國內還是頌聖好，不頌聖就送命」、「像不像法西斯？政治上嚴打任何異己言論自由」、「中國只有在這方面辦事才有效率」、「被說一句就破防抓人，別看他們搞的牛逼轟轟的好像很自信，實際上自卑的要死」、「文字獄正在進行中」。

