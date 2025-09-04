為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    南韓將培訓「50萬無人機專業戰士」 提升部隊戰力

    南韓國防部今天宣布，將大幅強化官兵的無人機操作教育，推動「50萬無人機戰士」培訓計畫，期望透過全面普及化的訓練，提升部隊戰力。無人機示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    2025/09/04 11:49

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓國防部今天宣布，將大幅強化官兵的無人機操作教育，推動「50萬無人機戰士」培訓計畫，期望透過全面普及化的訓練，提升部隊戰力，同時也能為未來產業培育人才。

    據《韓聯社》報導南韓國防部長安圭伯今日上午出席位於江原道原州的陸軍第36師團「小型無人機、反無人機試點部隊」只是儀式時表示，計畫核心在於大量引進國產化零組件的教育用商用無人機，讓所有官兵在入伍後，都能輕鬆取得無人機操作資格並累積實務經驗。

    據國防部規劃，明年度將編列205億韓元作為預算，其中190億韓元將用來採購1.1萬架低價位、可消耗的訓練用小型無人機，分配至陸軍各常備部隊與教育機構，確保每個班至少配發1架訓練機，讓官兵在所屬部隊可學習操作。

    另外，國防部還將投入14億韓元，培訓無人機專業教官，並計畫善用部隊內的閒置設施，設置專屬無人機訓練場，全面強化教育基礎建設。

    在推動計畫的同時，國防部也指定陸軍36師團為「小型無人機暨反制無人機實證專責部隊」，將在模擬實戰的環境下，驗證民間無人機裝備的軍用可行性，並讓官兵親身操演，進而累積經驗、發展相關戰術與作戰準則。

    安圭伯強調，藉由培育「50萬無人機戰士」，將全面提升南韓軍隊的無人機作戰能力，同時讓退伍官兵進入社會後在相關產業發揮專長，對國內無人機產業生態系的建立與發展具有正面助益。

