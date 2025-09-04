葡萄牙里斯本百年「榮耀升降機」出軌 已知15死18傷

葡萄牙里斯本著名的地面纜車「榮耀升降機」發生脫軌意外，造成15死18傷。（歐新社）

2025/09/04 07:00

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙首都里斯本的黃色地面纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular）是著名的地標級設施，不少觀光客都特別造訪，3日卻發生脫軌撞毀意外，已知造成至少15死18傷。

綜合外媒報導，葡萄牙當局目前並沒有透露罹難者的身分和國籍，僅表示死者中有部分外籍人士外國人，且傷者中有5人重傷。從目擊者轉貼至社群媒體的影片顯示，事故發生不久後現場一片混亂，翻倒的纜車車廂出現濃煙，乘客紛紛從軌道下方的另一節車廂爬出。事故現場的急救行動仍持續進行中，至於具體出軌原因，仍有待當局釐清。

請繼續往下閱讀...

里斯本市長莫達斯（Carlos Moedas）表示，這對於里斯本來說是一個悲慘的一天，里斯本全城陷入哀悼，這是一起悲慘的事件。葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）也在一份聲明中對事故表達哀悼，並表示希望能盡快查明事故原因。葡萄牙政府宣布4日將為全國哀悼日。

「榮耀升降機」在1885開通，纜車路線連接里斯本光復廣場附近的市中心地區，以及以夜生活聞名的上城區。此次發生事故的路線是里斯本公共交通公司負責營運的3條纜車路線之一，平常供遊客及當地居民使用，每年約有300萬人次搭乘。「榮耀升降機」的兩節車廂分別可載40人，並連接電纜、由車廂內的電動馬達提供動力，在軌道上行走。

「榮耀升降機」連接電纜、由車廂內的電動馬達提供動力，在軌道上行走。（彭博）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法