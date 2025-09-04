為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    葡萄牙里斯本百年「榮耀升降機」出軌 已知15死18傷

    葡萄牙里斯本著名的地面纜車「榮耀升降機」發生脫軌意外，造成15死18傷。（歐新社）

    葡萄牙里斯本著名的地面纜車「榮耀升降機」發生脫軌意外，造成15死18傷。（歐新社）

    2025/09/04 07:00

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙首都里斯本的黃色地面纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular）是著名的地標級設施，不少觀光客都特別造訪，3日卻發生脫軌撞毀意外，已知造成至少15死18傷。

    綜合外媒報導，葡萄牙當局目前並沒有透露罹難者的身分和國籍，僅表示死者中有部分外籍人士外國人，且傷者中有5人重傷。從目擊者轉貼至社群媒體的影片顯示，事故發生不久後現場一片混亂，翻倒的纜車車廂出現濃煙，乘客紛紛從軌道下方的另一節車廂爬出。事故現場的急救行動仍持續進行中，至於具體出軌原因，仍有待當局釐清。

    里斯本市長莫達斯（Carlos Moedas）表示，這對於里斯本來說是一個悲慘的一天，里斯本全城陷入哀悼，這是一起悲慘的事件。葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）也在一份聲明中對事故表達哀悼，並表示希望能盡快查明事故原因。葡萄牙政府宣布4日將為全國哀悼日。

    「榮耀升降機」在1885開通，纜車路線連接里斯本光復廣場附近的市中心地區，以及以夜生活聞名的上城區。此次發生事故的路線是里斯本公共交通公司負責營運的3條纜車路線之一，平常供遊客及當地居民使用，每年約有300萬人次搭乘。「榮耀升降機」的兩節車廂分別可載40人，並連接電纜、由車廂內的電動馬達提供動力，在軌道上行走。

    「榮耀升降機」連接電纜、由車廂內的電動馬達提供動力，在軌道上行走。（彭博）

    「榮耀升降機」連接電纜、由車廂內的電動馬達提供動力，在軌道上行走。（彭博）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播