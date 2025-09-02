為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    小心！中國掃地機器人有資安風險 恐會洩露家中情況

    中國掃地機器人品牌科沃斯、雲鯨、追覓被查出有資安風險，家中情況可能會被第三方取得。圖為科沃斯DEEBOT X8 PRO OMNI。（圖擷自科沃斯官網）

    2025/09/02 12:33

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾購買中國廠商的掃地機器人要小心了！韓國消費者院針對市面上6款掃地機器人進行安全性調查，赫然發現中國品牌科沃斯（ECOVACS）、雲鯨（NARWAL）和追覓（Dreamy）都有資安風險，家中情況恐會被第三方取得。

    《韓聯社》報導，韓國消費者院指出，科沃斯DEEBOT X8 PRO OMNI、雲鯨Freo Z Ultra等2款掃地機器人，在運作時所拍攝的內容可能因用戶身份驗證缺陷導致洩露，讓第三方獲得雲端伺服器上的照片和影像。

    至於追覓的X50 Ultra掃地機器人，如果用戶將部分功能權限分享給第三方，可能會讓第三方額外獲得強制開啟攝影機的權限，隨時都能窺探用戶住家的狀況。

    韓國消費者院表示，相關問題在回報給這些廠商後，目前已完成補救措施，未來會和韓國網路振興院（KISA）繼續合作，追查掃地機器人等物聯網（IoT）產品的資訊安全。

