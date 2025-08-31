為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    俄參謀總長：俄軍沿烏克蘭前線發動不間斷攻勢

    2025/08/31 02:39

    〔中央社〕俄羅斯參謀總長格拉西莫夫今天表示，俄軍正沿烏克蘭幾乎整條前線發動持續不斷攻勢，並掌握「戰略主動權」。

    路透社報導，格拉西莫夫（Valery Gerasimov）在俄羅斯國防部公布的演說中告訴副手：「聯合部隊幾乎沿整條前線持續發動不間斷攻勢。戰略主動權目前完全由俄軍掌握。」

    格拉西莫夫指出，俄方今年春夏已對烏克蘭軍事工業設施發動76次精準打擊，聚焦摧毀生產長程飛彈系統及無人機的地點。

    格拉西莫夫聲稱，俄羅斯現在掌控烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）99.7%土地，東部頓內茨克州（Donetsk）則為79%，札波羅熱州（Zaporizhzhia）74%、赫松州（Kherson）76%。

    他還宣稱，自今年3月以來，俄羅斯已奪下逾3500平方公里的烏克蘭領土，並控制149座村莊。

    開源地圖顯示，俄軍本月開始迫近烏克蘭東南部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）。根據格拉西莫夫，俄國已掌控當地7座村莊。

    美聯社報導，烏克蘭官員今天指出，俄羅斯對烏國南部發動大規模空襲。

    札波羅熱州州長費多羅夫（Ivan Fedorov）通報，俄軍持續至今天凌晨的空襲擊中一座5層樓住宅大樓，至少導致1名平民喪命、28人受傷，傷者包含孩童。

    根據烏克蘭空軍，俄羅斯發射537架無人機跟誘餌無人機，還有45枚飛彈；烏國部隊擊落或制伏510架無人機跟誘餌無人機，以及38枚飛彈。

    俄羅斯28日才大規模空襲烏克蘭首都基輔，造成至少23人殞命、38人受傷。1140831

    熱門推播