川普發動政治清算！美情報總監撤37官員安全許可 CIA資深臥底意外曝光

美國國家情報總監人選加巴德（Tulsi Gabbard）。（法新社資料照）

2025/08/28 15:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕一場由美國總統川普授意的政治清算風暴，正猛烈衝擊美國情報圈。根據《華爾街日報》報導，由川普欽點的國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）上週大動作撤銷37名現任及前官員的安全許可，名單中竟包含一名資深的中情局（CIA）臥底官員，其魯莽行徑不僅引發CIA內部震怒，更讓美國家安全陷入空前危機。

川普欽點名單 鎖定「通俄門」調查官員

這份「清算名單」的目標極具針對性。報導指出，名單上多數人，都曾參與過有關俄羅斯企圖干預2016年美國大選的情報評估，或是曾簽署要求彈劾川普的公開信。加巴德在備忘錄中也直言，她是依照川普的指示行事，旨在確保那些「將機密情報武器化用於政治操弄」的人，無法再接觸機密。

消息人士透露，加巴德在公布名單前，根本不知道其中一人是臥底官員，其辦公室也未與CIA就名單內容進行任何實質協商。據悉，加巴德辦公室僅在名單公布前一晚，才將名單送交CIA，CIA對於隔天加巴德逕自在社群平台X上公布包含臥底官員在內的姓名，完全措手不及。

專家痛批危及國安 情報兩大巨頭內鬥浮檯面

中情局前幕僚長菲佛（Larry Pfeiffer）對此痛批，一位「明智的」國家情報總監絕不會這麼做，此舉「可能危及中情局的掩護程序，也可能損害與外國政府的關係」。事件也讓加巴德與CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）之間的內鬥正式浮上檯面。

儘管此舉引發軒然大波，川普卻對加巴德的表現讚譽有加，26日在內閣會議上公開稱讚她：「妳發現了一些有趣的事，杜勒斯（Tulsi）。妳正成為一天比一天更厲害的巨星。」

