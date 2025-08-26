NASA捕捉宇宙之手！ 橫跨150光年太空鬼斧神工

圖為NASA公布的「宇宙之手」星雲最新合成影像，由錢卓拉X射線天文台等設備觀測而成，其結構橫跨長達150光年。圖為NASA錢卓拉X射線天文台的概念圖。正是這座太空望遠鏡，捕捉到了「宇宙之手」星雲的珍貴X射線數據。（NASA提供）

2025/08/26 08:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《紐約郵報》報導，美國航太總署（NASA）近日公布一張令人嘆為觀止的宇宙奇景，影像中一隻巨大的「宇宙之手」，正伸展於長達150光年的太空之中。這個驚人結構的背後，是銀河系最強大的電磁發電機之一，一顆高速旋轉的脈衝星（pulsar）所釋放的能量傑作。

這張震撼的合成影像，結合了NASA錢卓拉X射線天文台（Chandra X-ray Observatory）的X射線數據與澳洲電波望遠鏡陣列的最新觀測資料，為科學家提供了迄今為止最詳盡的視野，以解析脈衝星B1509-58及其所驅動的壯麗星雲（nebula）。這隻橫跨近約1448兆公里的「宇宙之手」，其核心竟是一顆直徑僅約19公里的中子星（neutron star），正以每秒近7次的速度瘋狂自轉。

請繼續往下閱讀...

15兆倍地球磁場 雕塑太空巨手

脈衝星是巨大恆星在經歷超新星（supernova）爆炸後，所遺留下的緻密塌縮核心。這顆被暱稱為「宇宙之手」的星雲（正式編號MSH 15-52），正是由B1509-58這顆脈衝星所形成。其磁場強度估計是地球的15兆倍，足以驅動一股龐大的帶電粒子流向外噴發，並在太空中雕塑出鬼斧神工般的手狀結構。

NASA早在2009年便首次捕捉到「宇宙之手」的影像，但這張結合了電波觀測的新影像，揭示了前所未見的驚人細節。電波數據突顯出複雜的絲狀結構，追蹤著星雲中的磁力線，這是脈衝星風（pulsar's wind）與恆星爆炸後向外擴散的碎片猛烈碰撞所產生的結果。

研究團隊更發現，X射線和電波所揭示的特徵存在明顯差異。例如，脈衝星附近的噴流以及三個「手指」的內部區域，在X射線下明亮發光，但在電波影像中卻消失無蹤。科學家認為，這意味著高能粒子正從脈衝星附近的衝擊波中逃逸，並沿著磁力線高速移動，才形成了這些發光結構。

這篇發表於《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）的研究主要作者、香港大學的張樹萌（Shumeng Zhang）表示：「這個天體持續帶給我們驚喜。透過結合不同類型的光，我們正在揭開關於脈衝星與超新星遺跡如何交互作用的嶄新細節。」

圖為NASA錢卓拉X射線天文台的概念圖。正是這座太空望遠鏡，捕捉到了「宇宙之手」星雲的珍貴X射線數據。圖為NASA錢卓拉X射線天文台的概念圖。正是這座太空望遠鏡，捕捉到了「宇宙之手」星雲的珍貴X射線數據。（NASA提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法