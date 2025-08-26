為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    NASA捕捉宇宙之手！ 橫跨150光年太空鬼斧神工

    圖為NASA公布的「宇宙之手」星雲最新合成影像，由錢卓拉X射線天文台等設備觀測而成，其結構橫跨長達150光年。圖為NASA錢卓拉X射線天文台的概念圖。正是這座太空望遠鏡，捕捉到了「宇宙之手」星雲的珍貴X射線數據。（NASA提供）

    圖為NASA公布的「宇宙之手」星雲最新合成影像，由錢卓拉X射線天文台等設備觀測而成，其結構橫跨長達150光年。圖為NASA錢卓拉X射線天文台的概念圖。正是這座太空望遠鏡，捕捉到了「宇宙之手」星雲的珍貴X射線數據。（NASA提供）

    2025/08/26 08:38

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《紐約郵報》報導，美國航太總署（NASA）近日公布一張令人嘆為觀止的宇宙奇景，影像中一隻巨大的「宇宙之手」，正伸展於長達150光年的太空之中。這個驚人結構的背後，是銀河系最強大的電磁發電機之一，一顆高速旋轉的脈衝星（pulsar）所釋放的能量傑作。

    這張震撼的合成影像，結合了NASA錢卓拉X射線天文台（Chandra X-ray Observatory）的X射線數據與澳洲電波望遠鏡陣列的最新觀測資料，為科學家提供了迄今為止最詳盡的視野，以解析脈衝星B1509-58及其所驅動的壯麗星雲（nebula）。這隻橫跨近約1448兆公里的「宇宙之手」，其核心竟是一顆直徑僅約19公里的中子星（neutron star），正以每秒近7次的速度瘋狂自轉。

    15兆倍地球磁場 雕塑太空巨手

    脈衝星是巨大恆星在經歷超新星（supernova）爆炸後，所遺留下的緻密塌縮核心。這顆被暱稱為「宇宙之手」的星雲（正式編號MSH 15-52），正是由B1509-58這顆脈衝星所形成。其磁場強度估計是地球的15兆倍，足以驅動一股龐大的帶電粒子流向外噴發，並在太空中雕塑出鬼斧神工般的手狀結構。

    NASA早在2009年便首次捕捉到「宇宙之手」的影像，但這張結合了電波觀測的新影像，揭示了前所未見的驚人細節。電波數據突顯出複雜的絲狀結構，追蹤著星雲中的磁力線，這是脈衝星風（pulsar's wind）與恆星爆炸後向外擴散的碎片猛烈碰撞所產生的結果。

    研究團隊更發現，X射線和電波所揭示的特徵存在明顯差異。例如，脈衝星附近的噴流以及三個「手指」的內部區域，在X射線下明亮發光，但在電波影像中卻消失無蹤。科學家認為，這意味著高能粒子正從脈衝星附近的衝擊波中逃逸，並沿著磁力線高速移動，才形成了這些發光結構。

    這篇發表於《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）的研究主要作者、香港大學的張樹萌（Shumeng Zhang）表示：「這個天體持續帶給我們驚喜。透過結合不同類型的光，我們正在揭開關於脈衝星與超新星遺跡如何交互作用的嶄新細節。」

    圖為NASA錢卓拉X射線天文台的概念圖。正是這座太空望遠鏡，捕捉到了「宇宙之手」星雲的珍貴X射線數據。圖為NASA錢卓拉X射線天文台的概念圖。正是這座太空望遠鏡，捕捉到了「宇宙之手」星雲的珍貴X射線數據。（NASA提供）

    圖為NASA錢卓拉X射線天文台的概念圖。正是這座太空望遠鏡，捕捉到了「宇宙之手」星雲的珍貴X射線數據。圖為NASA錢卓拉X射線天文台的概念圖。正是這座太空望遠鏡，捕捉到了「宇宙之手」星雲的珍貴X射線數據。（NASA提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播