即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　國際

    又是「中國製造」！青海大橋12死 驚爆包商「殺人紀錄」遍及全球

    位於中國青海省川青鐵路的一處正在施工的大橋，22日清晨驚傳繩索斷裂事故。（圖取自微博）

    2025/08/24 16:13

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國川青鐵路青海段尖扎黃河特大橋，22日凌晨發生鋼索斷裂慘劇，死亡人數已攀升至12人，另有4人失聯。隨著工人爆料是為「獻禮」連夜趕工的內幕曝光，負責此案的中國國營「中鐵集團」，近年來在泰國、塞爾維亞等地接連爆發致上百人死傷的「豆腐渣工程」黑歷史，也隨之浮上檯面，讓這起意外的「人禍」色彩益發濃厚。

    為獻禮趕工？ 差5米完工竟成黃泉路

    據港媒《香港01》報導，根據倖存工人向媒體透露的內幕，這座大橋原定8月26日舉行「合龍」儀式（指橋梁主體結構最後連接合攏），事發前工地正為此「連夜趕工」。一名工人悲痛地表示，沒想到在22日就出事了，「就差四、五米就合龍了。」施工方人員也證實，是為了趕在8月底合龍的時間點，才在夜間施工。這番說法，也讓外界質疑，這起意外是否為罔顧公安、向上級獻禮的「人禍」。

    豆腐渣工程輸出海外？ 同一包商殺人紀錄遍全球

    據報導，此次出事的「中鐵大橋局」，隸屬於惡名昭彰的中國國營「中鐵集團」。這已是該集團今年第二起重大工程事故。今年3月，由中鐵集團旗下「中鐵十局」承建的泰國曼谷審計署30層超高大樓，竟在地震中瞬間完全倒塌，造成近百人喪生或失聯。

    中鐵的殺人紀錄不僅於此。根據《德國之聲》（DW）報導，去年，由中鐵集團參與翻新的塞爾維亞諾維薩德火車站，啟用僅3年後頂棚竟突然坍塌，造成16人死亡，引爆大規模反政府示威，抗議工程貪腐。該案本月初才剛有11名官員因涉嫌讓中國企業「非法獲利」而遭逮捕。從東南亞到歐洲，中鐵集團的「豆腐渣工程」，已成為中國「一帶一路」輸出海外的致命缺陷。

