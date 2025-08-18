為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    挪威王室爆醜聞！王儲的繼子涉強暴等32罪起訴

    霍伊比（左）現年28歲，為王儲妃梅特-瑪麗特（Mette-Marit）與前伴侶所生。（美聯社）

    霍伊比（左）現年28歲，為王儲妃梅特-瑪麗特（Mette-Marit）與前伴侶所生。（美聯社）

    2025/08/18 23:31

    〔編譯陳成良／綜合報導〕挪威王室爆發重大醜聞。檢方18日正式起訴王儲妃梅特-瑪麗特（Mette-Marit）的長子霍伊比（Marius Borg Høiby），指控其涉嫌強暴、家暴與暴力脅迫等多達32項罪名。若罪名成立，這位王儲繼子最高可能面臨10年有期徒刑。

    根據美聯社報導，奧斯陸檢察官亨利克斯伯（Sturla Henriksbø）表示，這份起訴書是在經過長期調查後提出。32項指控中，包括強暴、對一名前伴侶的親密關係虐待，以及對另一人的暴力行為，其他罪名還包含死亡威脅與交通違規。

    現年28歲的霍伊比，是王儲哈康（Crown Prince Haakon）的繼子，雖無王室頭銜或官方職務，但其身份仍讓此案備受矚目。自去年以來，他已因多項不法指控而屢遭逮捕。

    霍伊比的辯護團隊表示，他嚴肅看待這些指控，但對多數案件，特別是性侵與暴力相關的指控，均不承認有任何不法行為。

    挪威王宮則發表聲明稱，此案應交由法院處理並做出裁決，王室對此沒有評論。

    這起醜聞已對在當地擁有高人氣的挪威王室形象，造成衝擊。

    王儲妃梅特-瑪麗特在2001年嫁入王室時，就曾因其單親媽媽的背景而引發爭議，但婚後以務實形象贏得民心。如今，其子的官司，再度讓王室面臨嚴峻的輿論壓力。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon，中）與王儲王儲妃梅特-瑪麗特（Mette-Marit，左）。（法新社檔案照）

    挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon，中）與王儲王儲妃梅特-瑪麗特（Mette-Marit，左）。（法新社檔案照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播