挪威王室爆醜聞！王儲的繼子涉強暴等32罪起訴

霍伊比（左）現年28歲，為王儲妃梅特-瑪麗特（Mette-Marit）與前伴侶所生。（美聯社）

2025/08/18 23:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕挪威王室爆發重大醜聞。檢方18日正式起訴王儲妃梅特-瑪麗特（Mette-Marit）的長子霍伊比（Marius Borg Høiby），指控其涉嫌強暴、家暴與暴力脅迫等多達32項罪名。若罪名成立，這位王儲繼子最高可能面臨10年有期徒刑。

根據美聯社報導，奧斯陸檢察官亨利克斯伯（Sturla Henriksbø）表示，這份起訴書是在經過長期調查後提出。32項指控中，包括強暴、對一名前伴侶的親密關係虐待，以及對另一人的暴力行為，其他罪名還包含死亡威脅與交通違規。

現年28歲的霍伊比，是王儲哈康（Crown Prince Haakon）的繼子，雖無王室頭銜或官方職務，但其身份仍讓此案備受矚目。自去年以來，他已因多項不法指控而屢遭逮捕。

霍伊比的辯護團隊表示，他嚴肅看待這些指控，但對多數案件，特別是性侵與暴力相關的指控，均不承認有任何不法行為。

挪威王宮則發表聲明稱，此案應交由法院處理並做出裁決，王室對此沒有評論。

這起醜聞已對在當地擁有高人氣的挪威王室形象，造成衝擊。

王儲妃梅特-瑪麗特在2001年嫁入王室時，就曾因其單親媽媽的背景而引發爭議，但婚後以務實形象贏得民心。如今，其子的官司，再度讓王室面臨嚴峻的輿論壓力。

