挪威版李宗瑞？王儲妃長子涉性侵 恐囚10年

2025/08/19 00:01

〔國際新聞中心／綜合報導〕挪威檢方18日表示，王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）的28歲長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby），被控性侵4名女性及多項暴力行為，最高可判處10年徒刑。

柏格荷伊比是梅特瑪麗與前男友所生的孩子，在王儲哈康（Crown Prince Haakon）迎娶梅特瑪麗前出生。他在2024年8月4日因涉嫌毆打1名女友而被捕後，一直接受調查。

公共檢察官亨里克斯布（Sturla Henriksbo）向媒體表示，柏格荷伊比被控在4名女性處於睡眠狀態下，對其實施性侵。在至少3起案件中，他當天才認識受害者，並在兩情相悅下發生性行為，隨後才涉嫌性侵。

柏格荷伊比還被控在受害女性不知情的情況下，拍攝她們的生殖器。亨里克斯布表示，調查人員掌握影片和照片做為證據。

4起性侵案分別發生在2018年、2023年和2024年，最後一起發生在警方展開調查之後。

柏格荷伊比的其他指控，還包括對1名前伴侶家暴，以及多起涉及另1名前伴侶的暴力、擾亂治安、破壞財物及違反禁制令的罪行。

檢方公開的唯一受害者，是他的前女友豪克蘭（Nora Haukland），柏格荷伊比被控於2022至2023年間對她實施身心虐待。檢方表示，柏格荷伊比的暴力行為，包括反覆以拳頭重擊她的臉部、掐脖子、踢打等。

檢方指出，起訴書所列罪行的最高刑期，可達10年徒刑，「這些都是非常嚴重的行為，可能留下永久傷痕並摧毀人生。」

挪威王室在消息公布後保持沉默，發言人僅表示「尊重司法」。檢方強調，柏格荷伊比身為王室成員，不會受到「比其他人更輕或更重」的待遇。

身材高挑、金髮、耳環、戒指與刺青的「壞男孩」形象，使柏格荷伊比自被捕以來，一直都是媒體關注焦點。他在被捕後的公開聲明中聲稱，自己是在「酒精與古柯鹼影響下」與人爭吵後犯下大錯，並坦承長期以來受到「心理困擾」與「毒品濫用」困擾。

柏格荷伊比是梅特瑪麗與摩頓‧柏格（Morten Borg）的短暫戀情所生，後者也曾因虐待與毒品相關罪行遭定罪。當時，梅特瑪麗正活躍於挪威以大麻與搖頭丸氾濫聞名的浩室（house）音樂圈。

當梅特瑪麗與王儲哈康結婚時，年僅4歲的柏格荷伊比成為公眾焦點，之後與同母異父的弟妹—現年21歲的亞歷山德拉（Ingrid Alexandra）公主，以及19歲的馬格諾斯（Sverre Magnus）王子—一起長大。不過，柏格荷伊比沒有任何王室頭銜。

