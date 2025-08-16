為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普想拿和平獎 希拉蕊：若他結束烏克蘭戰爭 我會提名他

    2016年美國民主黨總統候選人、前國務卿希拉蕊‧柯林頓（右）表示，如果現任總統川普（左）能夠結束烏克蘭戰爭，她將提名他角逐諾貝爾和平獎。（路透檔案照）

    2016年美國民主黨總統候選人、前國務卿希拉蕊‧柯林頓（右）表示，如果現任總統川普（左）能夠結束烏克蘭戰爭，她將提名他角逐諾貝爾和平獎。（路透檔案照）

    2025/08/16 06:00

    〔國際新聞中心／綜合報導〕當美國總統川普與俄羅斯總統普廷會面，希望結束烏克蘭戰爭之際，他渴望獲得的諾貝爾和平獎，意外出現1位支持者：他在2016年競選總統時的對手、前國務卿希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）。

    綜合「國會山莊報」（The Hill）、紐約郵報（New York Post）等報導，希拉蕊在15日播出的播客（podcast）節目中表示，如果川普能夠達成結束這場超過3年的戰爭的協議，而且充分否定普廷對烏克蘭領土的主張，她將支持他獲得這項殊榮。

    希拉蕊在與「Raging Moderates」節目共同主持人塔洛夫（Jessica Tarlov）的對話中表示，「如果他能夠在不讓烏克蘭被迫將領土割讓給侵略者、不以某種方式認可普廷『大俄羅斯』願景的情況下結束戰爭，而是真正對普廷採取強硬立場、明確表明必須達成停火」，「我會提名他角逐諾貝爾和平獎。」

    這位2016年民主黨總統候選人強調，「因為我的目標是不能向普廷屈服。」在普廷2012年結束4年空白期，重返權力核心時，希拉蕊正擔任美國國務卿。

    由於希拉蕊向來對川普不假辭色，她的前述發言格外震驚外界。在當年的選戰中，希拉蕊曾著名地將川普的支持者形容為「一籮筐可悲的人」（basket of deplorables），還說川普「不僅準備不足，而且在性格上完全不適合」擔任總統。

    她也曾批評川普讚揚普廷，當時俄國尚未全面入侵烏克蘭：「他讚美普廷這種獨裁者，卻與我們的朋友挑起爭端。」還說川普太過「玻璃心」，不適合掌握核武密碼。直到今年2月，希拉蕊還批評川普政府「愚蠢」（dumb）。

    川普近來愈來愈積極爭取這項榮譽，再三強調他在多起衝突中的斡旋角色，包括今年5月促成印度與巴基斯坦停火等。挪威媒體披露，川普上月甚至致電挪威總理，詢問關於自己提名的事宜。

    目前，川普已獲得來自巴基斯坦、柬埔寨、以色列、美國政府官員，以及共和黨國會議員的提名，他也持續宣傳自己在推動各項全球衝突談判中的角色。

    15日在阿拉斯加安克拉治舉行的美俄峰會，是川普自首屆總統任期以來首次與普廷面對面會談。此前，川普向歐洲領袖保證，不會在會中論及具體的烏俄領土交換。烏克蘭總統澤倫斯基已明確反對任何割地求和的討論。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播