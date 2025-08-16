川普想拿和平獎 希拉蕊：若他結束烏克蘭戰爭 我會提名他

2016年美國民主黨總統候選人、前國務卿希拉蕊‧柯林頓（右）表示，如果現任總統川普（左）能夠結束烏克蘭戰爭，她將提名他角逐諾貝爾和平獎。（路透檔案照）

2025/08/16 06:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕當美國總統川普與俄羅斯總統普廷會面，希望結束烏克蘭戰爭之際，他渴望獲得的諾貝爾和平獎，意外出現1位支持者：他在2016年競選總統時的對手、前國務卿希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）。

綜合「國會山莊報」（The Hill）、紐約郵報（New York Post）等報導，希拉蕊在15日播出的播客（podcast）節目中表示，如果川普能夠達成結束這場超過3年的戰爭的協議，而且充分否定普廷對烏克蘭領土的主張，她將支持他獲得這項殊榮。

請繼續往下閱讀...

希拉蕊在與「Raging Moderates」節目共同主持人塔洛夫（Jessica Tarlov）的對話中表示，「如果他能夠在不讓烏克蘭被迫將領土割讓給侵略者、不以某種方式認可普廷『大俄羅斯』願景的情況下結束戰爭，而是真正對普廷採取強硬立場、明確表明必須達成停火」，「我會提名他角逐諾貝爾和平獎。」

這位2016年民主黨總統候選人強調，「因為我的目標是不能向普廷屈服。」在普廷2012年結束4年空白期，重返權力核心時，希拉蕊正擔任美國國務卿。

由於希拉蕊向來對川普不假辭色，她的前述發言格外震驚外界。在當年的選戰中，希拉蕊曾著名地將川普的支持者形容為「一籮筐可悲的人」（basket of deplorables），還說川普「不僅準備不足，而且在性格上完全不適合」擔任總統。

她也曾批評川普讚揚普廷，當時俄國尚未全面入侵烏克蘭：「他讚美普廷這種獨裁者，卻與我們的朋友挑起爭端。」還說川普太過「玻璃心」，不適合掌握核武密碼。直到今年2月，希拉蕊還批評川普政府「愚蠢」（dumb）。

川普近來愈來愈積極爭取這項榮譽，再三強調他在多起衝突中的斡旋角色，包括今年5月促成印度與巴基斯坦停火等。挪威媒體披露，川普上月甚至致電挪威總理，詢問關於自己提名的事宜。

目前，川普已獲得來自巴基斯坦、柬埔寨、以色列、美國政府官員，以及共和黨國會議員的提名，他也持續宣傳自己在推動各項全球衝突談判中的角色。

15日在阿拉斯加安克拉治舉行的美俄峰會，是川普自首屆總統任期以來首次與普廷面對面會談。此前，川普向歐洲領袖保證，不會在會中論及具體的烏俄領土交換。烏克蘭總統澤倫斯基已明確反對任何割地求和的討論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法