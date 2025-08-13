普廷要幫中國打台灣？ 德媒驚爆「中俄密約」內容超震撼

俄羅斯總統普廷（左）與中國國家主席習近平。德國媒體披露一份外洩的機密合約，指控俄羅斯正協助中國規劃攻台細節，包括提供指揮系統與先進空降武器。（美聯社資料照）

2025/08/13 13:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕中俄密謀犯台？德國媒體驚爆，一份遭駭客組織洩漏的機密密約顯示，莫斯科與北京在入侵台灣問題上已進入極為詳細的計畫階段，俄羅斯總統普廷將協助北京攻台。

根據德國之聲（Deutsche Welle）8月7日引述德國《圖片報》（Bild）的披露，名為「黑月」（Black Moon）的國際駭客組織獲取的文件指出，中俄早在2024年4月就已達成協議。根據該協議，俄羅斯不僅將為中共空降部隊客製化開發一套自動化指揮系統，還將提供一批可空投的重型武器裝備。

請繼續往下閱讀...

報導稱，該自動化指揮控制系統，將由俄羅斯國有的軍火出口商「俄羅斯國防出口公司」（Rosoboronexport）負責開發與交付。

密約中詳列的軍事裝備清單包括：伊爾-78MK-90A與伊爾-76MD型運輸機、BMD-4M與BTR-MDM型裝甲車、2S25型125公厘反裝甲自走砲、指揮偵察車及無平台傘降系統。密約更明確約定，所有軍備將以海運方式運抵上海港，或由空運送達中方指定的機場。

《圖片報》表示，由於文件保密等級極高，尚無法全面驗證其內容。然而，報導引述德國高層安全部門消息人士證實，這批被駭客獲取的文件是真實的。

