誰在開UFO？ 科學家在美國會聽證會點名「4種外星人」

2025/08/12 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕不明飛行物（UFO）與不明空中現象（UAP）多年來爭議不斷，一名曾參與五角大廈機密計畫的物理學家在美國國會透露，能操縱UFO的外星人分為4種，消息一出引發外界對政府隱藏機密的質疑與陰謀論討論。

綜合外媒報導，知名物理學家戴維斯（Eric Davis）今年5月出席美國國會一場UAP聽照會，透露可能操縱不明飛行器的外星人可分為4類，分別是「灰人」（Grays）、「北歐人」（Nordics）、「昆蟲人」（Insectoids）及「蜥蜴人」（Reptilians）。

他指出，灰人形象在1960年代因「貝蒂與巴尼·希爾綁架案」而廣為人知，特徵是灰色皮膚、巨大黑色杏仁眼，缺乏鼻耳等人類特徵；北歐人外貌則與斯堪地那維亞人類相似，高挑、金髮碧眼；昆蟲人具多肢、外骨骼及觸角等特徵；蜥蜴人理論則在20世紀末由陰謀論者推廣，傳稱能變形的爬蟲類外星生物。

密蘇里州眾議員伯利森（Eric Burlison）事後在節目中證實，他曾在國會辦公室的會議裡聽過相同的分類，但沒料到會由戴維斯親口說出。伯利森雖自認抱持懷疑態度，但直言若屬實，將徹底改變人類世界觀，並批評政府若刻意隱瞞，對公眾是不負責任的行為。他強調，納稅人資助五角大廈與情報部門研究UAP，因此他有義務替美國人民追查真相，即使此舉可能招來質疑，「有人會覺得我們瘋了，但真相值得被揭露。」

