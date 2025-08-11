為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    「我不會再當好好先生」 川普突預告：將趕走首都華府所有街友！

    美國總統川普。（歐新社）

    美國總統川普。（歐新社）

    2025/08/11 00:13

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）台灣時間10日深夜在自家社群「真相社交」（Truth Social）發文預告，將趕走所有在華盛頓特區（Washington, D.C.）的街友，讓首都變的比過往都還要安全和美麗，引發輿論熱議。

    川普上任後所成立的政府效率部（D.O.G.E），曾為該單位核心人員的「天才工程師」科里斯汀（Edward Coristine），本月3日凌晨與妻子在華盛頓特區的洛根圓環（Logan Circle）附近遇襲，引發當局對治安關切，也驚動到川普。本月7日白宮宣布，當天午夜起在華盛頓特區強化聯邦執法，重點放在旅遊景點和城市內其它熱區。

    川普10日深夜11點（美東時間10日上午11點）左右，川普在「真相社交」發文：「我們明天要在白宮開記者會，我打算讓我們的首都華府變得比以往任何時候都更安全又更美觀，所有的街友必須立刻遷離，我們會提供安置的地點，但會在遠離華府的地方。」

    他接著說：「至於犯罪的人不用搬，我們會把你們依法收押送進監獄，這一切很快就會推動，就像邊境措施一樣，過去幾個月我們已經把從數百萬人非法湧入邊境的情況降到零，這次會更容易處理。請大家做好準備，我不會再當『好好先生』，我們要把首都拿回來，感謝大家關注這件事！」

