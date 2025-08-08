為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中企承建曼谷審計署大樓震垮釀95死 泰檢起訴中國高管在內共23人

    中企承建的曼谷審計署辦公大樓在3月強震中被震垮。（歐新社）

    中企承建的曼谷審計署辦公大樓在3月強震中被震垮。（歐新社）

    2025/08/08 00:36

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸3月28日發生芮氏規模8.2強震，距離震央千里外的鄰居泰國曼谷興建中的審計署大樓崩塌，傷亡慘重，而大樓由中國企業承建，中國豆腐渣工程爭議再次受到國際討論，當時還爆出有中國籍人員事發後急忙擅闖倒塌大樓搬文件，遭疑毀跡滅證，引發泰國社會關注。如今4個多月過去，全案有了新進展，泰國檢方週四（7日）起訴23名嫌疑人，當中包括中企高管！

    由泰國「意泰發展集團」（ITD）和中國國有企業「中國中鐵」（CREC）子公司「中鐵十局」集團合資建造的曼谷30層大樓，規劃用途為泰國審計署辦公用，被震倒前，工期已超過3年，經費約5800萬美元（約19.4億台幣）。3月28日緬甸強震，這棟大樓成為曼谷唯一一座遭受波及倒塌的建築，造成95人罹難，幾乎全部是建築工人。

    大樓由中企承建的消息曝光後，中國豆腐渣工程再掀熱議，而且，崩塌後第一時間，就有至少4名中國籍人士偷偷摸摸到建地搬出大量文件被抓包，當時這群人被指控是想要銷毀偷工減料等事證。而泰國工業部等政府單位調查指出，審計大樓所使用的建材疑似不合規。

    根據《法廣》報導，泰國總檢察長辦公室發言人尼賽約克（Sakkasem Nisaiyok）說，檢方7日以違反建築法規和業務過失致死起訴意泰發展集團總裁卡納蘇塔（Premchai Karnasuta）、中鐵十局一名高管和其他21名嫌疑人，合計23人。有部分嫌疑人還被指控偽造工程文件，目前初步調查結論，大樓倒塌歸因於設計和施工缺陷。另外，泰國特別調查局透露，全案調查工作持續進行中，懷疑至少70名政府官員涉嫌參與投標串謀，圖利建商。

