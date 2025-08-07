為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐盟監測機構：全球經歷有紀錄以來第3高溫7月

    西班牙巴賽隆納海灘戲水人潮。（路透）

    西班牙巴賽隆納海灘戲水人潮。（路透）

    2025/08/07 16:29

    〔中央社〕歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」科學家今天表示，今年7月是全球有紀錄以來第3熱的7月，期間土耳其出現攝氏50.5度高溫，是土耳其全國歷來所測得的最高溫度。

    路透社報導，雖然全球氣溫創紀錄的情況出現短暫的停歇，但今年7月仍延續極端氣候的趨勢，科學家將其歸因於人為造成的地球暖化。

    根據歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S），今年7月全球地表空氣平均溫度達攝氏16.68度，較1991年至2020年同期的平均值高出攝氏0.45度。

    哥白尼氣候變化服務主任布諾坦普（Carlo Buontempo）指出：「以目前狀況來看，自前年7月創下有紀錄以來最熱7月後，近期一連串的全球高溫紀錄暫告一段落。但這不代表氣候變遷已停止，我們在7月仍持續可見全球暖化造成的影響，例如極端高溫和洪災。」

    今年7月雖不及最熱及次熱的前年7月與去年7月炎熱，但全球地表平均溫度仍較1850年至1900年高出攝氏1.25度。當時為工業化前時期，人類開始大量燃燒化石燃料，燃燒化石燃料產生溫室氣體是氣候變遷的主因。

    此外，2024年8月至2025年7月的12個月期間，全球平均氣溫比工業化前水準高出攝氏1.53度，已超過巴黎協定設定的攝氏1.5度升溫上限。該協定於2016年生效，旨在遏止全球暖化。去年是全球有紀錄以來最熱的一年。

    目前全球升溫尚未正式超過攝氏1.5度的上限，該數值是指跨越數十年的長期全球平均氣溫。但部分科學家認為，全球升溫要維持在這一門檻之下已不再具實際可能性。他們呼籲各國政府加快削減二氧化碳排放，以減少超標幅度，並抑制極端氣候事件的增加。

    哥白尼氣候變化服務自1940年起記錄氣溫，並與最早可追溯至1850年的全球資料進行交叉比對。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播