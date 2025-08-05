嚇「鼠」人！女子遭老鼠鑽進褲襠 旁人「笑」死不救畫面曝

巴西一名女子躺在店裡休息時，遭老鼠鑽進褲襠，嚇得她狂甩雙腿，畫面瞬間在網路上瘋傳。（本報合成，擷取自@EltrinoCo/X）

2025/08/05 18:00

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一間服飾店近日發生驚悚插曲，一名女子躺在地上休息時，竟有一隻老鼠鑽進其褲襠，嚇得她狂甩雙腿，甚至跳起來猛抖，才總算擺脫這隻「不速之客」。一旁的女子見狀則狂笑不已，絲毫沒有要幫助對方的打算。

據《Azteca Bajío》報導 ，7月30日，兩名女子在店內地板上休息，其中一人閉目養神，沒想到有隻老鼠突然跑出，毫不猶豫地從她寬鬆的褲管衝向褲襠。女子立刻察覺異狀，驚慌大叫並激烈甩腳，試圖將牠趕出。

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情急之下，她乾脆跳了起來，不斷抖動雙腿，最終老鼠被甩落地面脫逃。一旁友人目睹全程忍不住笑出聲，但當事人仍心有餘悸，不僅頻頻撫摸下體確認，臉上更是驚魂未定的表情。

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