荷蘭5億歐元軍援烏克蘭　首例落實北約美國協議

2025/08/05 04:39

〔中央社〕荷蘭政府今天宣布，將提供烏克蘭5億歐元（約新台幣173億元）軍事援助，包括直接向美國採購武器，其中涵蓋愛國者防空系統。這是北約與美國達成協議後，首個履行承諾、由成員國出資向美方採購軍備並轉交烏克蘭的案例。

北大西洋公約組織（NATO）國家、烏克蘭和美國達成一項新機制，根據「烏克蘭優先需求清單」（Prioritised Ukraine Requirements List，PURL）向烏克蘭提供美國武器。

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這項機制由烏克蘭列出所需武器的優先次序，每批價值約5億美元，北約國家則在秘書長呂特（Mark Rutte）協調下內部協商，以決定由誰捐贈武器或支付採購武器費用。

荷蘭國防部長布瑞克曼（Ruben Brekelmans）在社群媒體X表示：「作為首個北約盟邦，荷蘭將提供5億歐元的美國武器軍援，包括愛國者在內的飛彈。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文指出，這項軍援是北約對烏軍援機制下的首次實例，尤其在俄羅斯強化對烏空襲之際，意義重大。他並表示，這項成果來自荷蘭海牙北約峰會後的積極溝通，並已與荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）通話致謝。

史庫夫稍早也在社群平台表示，荷蘭率先付諸行動，對烏克蘭提供美製防空系統，以因應俄軍不斷加劇的大規模無人機及飛彈攻擊。他強調：「烏克蘭每日面對來自俄羅斯的襲擊，同時也在捍衛整個歐洲的自由與安全。」

呂特歡迎這項決定，並鼓勵其他成員國跟隨。「這是關乎烏克蘭能否獲得急切需要的武器來抵抗俄羅斯」。他又指，「我已向所有北約成員國發文，促請他們一起承擔，我預期在不久將來有更多其他成員國公布措施。」

美國駐北約大使惠塔克（Matthew Whitaker）接受路透社訪問時也預料，未來數週會有更多成員國公布措施，美方將配合加快運送進度。

除荷蘭外，德國也加快對烏軍援步伐。德國國防部1日表示，將於數日內向烏克蘭交付兩套現有愛國者防空系統，並計劃在未來提供更多設備。國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）指出，前提是美國須同意加快調度相關裝備，以填補德國防空戰力缺口，確保其履行北約防務義務。

俄羅斯近日加強對烏克蘭空襲。烏國首都基輔7月30日晚間至31日凌晨遭遇大規模空襲，造成31人死亡，其中包括5名兒童，另有179人受傷。澤倫斯基形容，這是俄羅斯對基輔最「殘酷」的一次攻擊。

美國總統川普（Donald Trump）上月中旬與呂特會晤後宣布，美方將供應軍備，由北約統籌轉交烏克蘭，並由歐洲盟國承擔費用。（編輯：徐崇哲）1140805

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