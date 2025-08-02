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    「氣候異常」正常化！日本7月平均氣溫連3年創高

    在東京新宿歌舞伎町，行人紛紛撐傘遮陽。（法新社）

    在東京新宿歌舞伎町，行人紛紛撐傘遮陽。（法新社）

    2025/08/02 14:10

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本氣象廳1日表示，日本全國7月平均氣溫較往年高出攝氏2.89度，創下1898年有紀錄以來新高，並警告未來1個月將出現更多「酷暑」天氣。

    根據《共同社》及《法新社》報導，日本氣象廳表示，7月平均氣溫比1991年至2020年的平均氣溫高出破紀錄的攝氏2.89度。此前最高紀錄為2024年，較往年高出攝氏2.16度，這是7月平均氣溫連續第3年創下紀錄。

    7月30日，日本西部兵庫縣丹波市經歷有史以來的最高氣溫，高達攝氏41.2度，刷新日本觀測史上最高氣溫紀錄。日本氣象廳表示，除了沖繩及奄美地區外，8月全國各地氣溫仍將高於往年。

    由於西太平洋副熱帶高壓西伸和青藏高壓東擴超出預期，7月平均氣溫從2023年起連續3年創新高，今年6月平均氣溫也創下統計史上新高，夏季（6至8月）平均氣溫可能會超過2024年的最高紀錄。

    與此同時，東北地區日本海一側和北陸地區的7月降水量，也創下1946年開始統計以來的同期最少紀錄，當地出現「異常高溫和少雨」的情況。整體而言，日本西部地區的雨季比往年提早約3週結束，也再次創下紀錄。

    日本氣象廳預測，日本海一側地區8月上半月的降水量將達到或超過往年水準，但不確定能否緩解迄今的少雨狀況；下半月則將重新受到高氣壓控制，以晴好天氣為主，民眾必須繼續注意防暑降溫及補充水分。

    據了解，7月西太平洋副熱帶高壓與青藏高壓疊加，帶來晴天和氣溫上升。西風帶北移令日本海一側等地區不易形成鋒面，東北地區日本海一側降水量僅為往年的13％，北陸地區更是低至8％。

    科學家表示，由於人類活動引起的氣候變化，世界各地的熱浪正變得愈來愈強烈和頻繁，日本也不例外。

    專家警告，由於氣候變暖，日本備受喜愛的櫻花樹開花較早，而有時由於秋冬季節氣溫不足以引發櫻花，櫻花並未完全盛開。

    去年，著名的富士山積雪消失的時間創下歷史新高，直到11月初才出現，而平均積雪時間為10月初。

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