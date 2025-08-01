暴雨襲美東海岸 致交通癱瘓與局部地區洪水

美國東海岸7月30日遭強降雨襲擊，導致交通癱瘓與局部地區洪水。（路透）

2025/08/01 10:36

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國東海岸7月30日遭強降雨襲擊，導致交通癱瘓與局部地區洪水，甚至促使警方緊急救援受困深水中的駕駛。

根據《美聯社》報導，山洪暴發導致紐約部分主要道路短暫封閉，大都會地區各火車站淹水。相關影片顯示，曼哈頓中央車站月台上一列火車被洪水淹沒，一輛公車在被洪水淹沒的街道上行駛時車底積水。

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美國鐵路公司（Amtrak）7月30日晚間宣布，因高水位衝過鐵軌，費城和特拉華州威爾明頓（Wilmington）之間的列車停駛。

紐約市皇后區高速公路上交通攝影機顯示，司機一度站在被困車輛車頂上，一輛牽引拖車幾乎被水淹沒。警方表示，他們從淹水路段拖出載有2人的車輛。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）呼籲民眾不要上路，並敦促住在地下室公寓居民轉移到地勢較高處，因預計降雨將持續到8月1日下午。

美國氣象局警告，賓州一小時內降雨量將高達3英吋，導致雷丁市（Reading）發生洪水。馬里蘭州同樣遭遇洪水，救援人員在巴爾的摩東北部社區救出被水淹沒車輛中多名人員。

因馬里蘭州預計將迎來更多雷暴，當地官員發布洪水警報，提前封閉易受洪水侵襲道路，並開放緊急避難所。

紐澤西州和紐約市也宣布進入緊急狀態，但紐約市洪水和嚴重雷暴警告已於7月30日晚間解除。其他地區發布的洪水警報和強烈雷暴警報持續到8月1日早上，東海岸部分地區可能出現4至6英寸降雨。

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