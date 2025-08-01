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    微博被消失！中國愛國網紅轉發同胞在日遭攻擊 竟驚見六四坦克人

    中國愛國網紅「上帝之鷹」分享日本新聞，結果竟出現「六四坦克人」。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    中國愛國網紅「上帝之鷹」分享日本新聞，結果竟出現「六四坦克人」。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    2025/08/01 07:39

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京週四（7/31）傳出有2名中國人遭不明人士襲擊，消息傳回中國再次激起小粉紅仇日情緒。知名愛國網紅「上帝之鷹」（現已改名為「忠貞不渝艾吉奧」）同日將相關新聞影片分享到微博上，沒想到最後竟然出現「六四坦克人」，引發輿論譁然，目前其微博帳號似乎已被「河蟹」（中國網路用語，「和諧」諧音，意指被相關部門抓捕或消失）。

    本週四上午，傳出有2名中國男子在東京都千代田區神田須田町的JR神田站外，突然遭4名男子持鐵管襲擊，頭部受創流血，但沒有生命危險。4名犯案男子攻擊得逞後迅速逃逸，目前日本警方正在追緝。

    該案傳到中網後，讓本來就仇日情緒高漲的小粉紅們相當不滿，而網紅「上帝之鷹」自然不會放過這波愛國流量，隨即將相關新聞影片PO到微博，沒想到疑似是日本電視台慣例在最後放上過往專題報導的畫面，包括經典的「六四坦克人」跳了出來，「上帝之鷹」似乎沒有做好檢查工作將該畫面剪掉，直接放了出來，引發評論區譁然。而「上帝之鷹」可能是被舉報，目前其微博帳號已被消失，點擊進去跳出「這裡還沒有內容」的通知。

    旅義華僑作家李穎同日分享這段令人發笑的事件，牆外網友紛紛揶揄，「我們懷念他」、「這是故意還是不小心呢？」、「日本防盜水印發力了」、「看來是慘了，偷影片素材沒把結尾剪乾淨」、「學會了，以後要防這些韭菜盜片，就得放上這些象徵」、「愛國飯吃到投了」、「可能他根本不知道六四吧」。

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