緬甸解除緊急狀態以利12月選舉 反對派續抵制

緬甸軍政府於結束國家緊急狀態，加緊籌備12月舉行的選舉。圖為緬甸軍政府領袖敏昂萊。（路透）

2025/07/31 15:01

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕緬甸軍政府於今（31）日結束國家緊急狀態，加緊籌備12月舉行的選舉。該選舉遭到反對派團體抵制，並受到國際觀察員的批評。

根據《法新社》報導，緬甸軍政府發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）表示，解除緊急狀態是為讓緬甸能夠舉行選舉，並邁向多黨民主。他補充，選舉將在6個月內舉行。

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緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）在首都奈比多（Naypyidaw）發表演講時說「我們已經邁出了第一章，現在我們正開啟第二章。」

敏昂萊強調，選舉將於今年12月舉行，政府將努力確保所有合格選民都能投票。

分析家預測，敏昂萊將在選舉後，繼續擔任軍政府領導人或武裝部隊總司令，並鞏固其權力，從而延長其實質上的統治者任期。

目前緬甸軍政府尚未宣布具體投票日期，但各政黨正在登記，電子投票機訓練課程也已開始。

值得注意的是，1位聯合國專家6月斥該選舉是場騙局，旨在使軍方持續統治合法化。包括在政變中被趕下台的緬甸前議員等反對派團體，也承諾抵制此次選舉。

緬甸軍方2021年2月宣布進入緊急狀態，推翻民選領袖翁山蘇姬領導的文官政府，引發一場多方內戰，並造成數千人喪生。

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