加薩悲歌！女嬰餓死體重比出生輕 以色列封鎖釀人間煉獄

在加薩南部的汗尤尼斯，父親艾哈邁德與母親艾絲拉，在納瑟醫院外，為他們因營養不良而夭折的5個月大女兒札伊娜布（Zainab）舉行葬禮，做最後的告別。（美聯社）

2025/07/28 11:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕1名母親吻別她5個月大女兒的遺體，痛哭失聲。在歷經21個月戰爭與以色列封鎖援助後，女嬰札伊娜布（Zainab Abu Halib）的體重，甚至比她出生時還要輕。根據《美聯社》報導，這是加薩持續惡化人道災難中，最新1名餓死的幼小生命。

札伊娜布於25日送抵南部汗尤尼斯的納瑟醫院（Nasser Hospital）小兒科時，已無生命跡象。太平間工作人員褪去她印有米老鼠圖案的上衣，露出凹陷的臉龐與根根分明的肋骨。「她的拇指比腳踝還粗」，1名護理人員哽咽描述。

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「她需要一種特殊的嬰兒配方奶粉，但這在加薩根本不存在。」女嬰的父親艾哈邁德（Ahmed Abu Halib）悲痛控訴。小兒科主任法拉醫師（Dr. Ahmed al-Farah）證實，札伊娜布本身沒有疾病，卻因牛奶過敏無法進食一般奶粉，最終因長期腹瀉、嘔吐造成免疫系統衰竭，引發敗血症並迅速消瘦。

札伊娜布的悲劇並非首例。加薩衛生部26日公布最新統計指出，已有85名兒童死於營養不良相關併發症。法拉醫師警告，他的小兒科病房僅有8張病床，卻收治約60名急性營養不良病童，「除非開放過境點，讓食物與配方奶粉進入，否則我們將目睹前所未見的死亡人數。」

外界普遍將飢餓危機歸咎於以色列對援助物資的嚴格封鎖。自今年3月短暫停火結束後，以色列曾完全切斷加薩的物資供應達2個半月。雖在國際壓力下於5月稍微放鬆，但根據《美聯社》記者現場觀察，目前每日平均僅約69輛卡車進入，遠低於聯合國認定的每日500至600輛最低需求。

當天稍晚，札伊娜布的遺體被裹入白布，準備下葬。她小小的身軀，幾乎比主持祈禱儀式的伊瑪目（imam）雙腳站姿還要窄。她的母親，1名同樣營養不良、面容憔悴的年輕女性絕望地說：「隨著我女兒的死去，還會有更多人跟上。他們的名字在1張無人聞問的清單上……我們只是數字，我們懷胎9月的孩子，最終也成了數字。」

母親艾絲拉手持女兒札伊娜布生前的照片。（美聯社）

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