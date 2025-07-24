以襲加薩造成29死 超過100援助組織警告巴勒斯坦人面臨饑荒

加薩衛生官員稱，以色列的襲擊已造成29人死亡。（法新社）

2025/07/24 10:22

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕加薩衛生官員稱，以色列的襲擊已造成29人死亡，還有超過100個慈善和人權組織23日說，以色列封鎖和持續軍事進攻將巴勒斯坦人推向饑餓。

根據《美聯社》報導，加薩希法醫院表示，以軍襲擊擊中加薩城一所房屋，造成至少12人死亡。加薩衛生部指出，死者包括6名兒童和2名婦女。

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希法醫院補充，22日在加薩城發生的另一起空襲，導致3名兒童死亡。

加薩北部一處公寓也遭到空襲，造成至少6人死亡。加薩衛生部稱，死者包括3名兒童和2名婦女。

加薩奧達醫院說，努塞拉特（Nuseirat）難民營人口稠密地區同樣遭到襲擊，導致8人死亡和57人受傷。

另外115個國際援助組織23日在公開信中表示，他們眼睜睜看著服務的巴勒斯坦人因饑餓「日漸衰弱」。該信指責以色列在援助分發點實施限制和「屠殺」。目擊者、衛生官員和聯合國人權辦公室則指出，以軍多次向尋求援助的人群開槍，造成1000多人死亡。

世界衛生組織秘書長譚德塞也強調，加薩急性營養不良中心擠滿病人，物資卻不足。他說，急性營養不良發生率超過10%，孕婦和哺乳期婦女營養不良比例超過20%。

聯合國衛生機構駐巴勒斯坦被佔領土代表皮佩爾科恩（Rik Peeperkorn）博士表示，加薩有超過3萬名5歲以下兒童患有嚴重營養不良。世界衛生組織報告稱，今年迄今為止，至少有21名5歲以下兒童死亡。

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