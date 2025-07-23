靈犬鼻子比儀器準？研究證實：狗狗嗅出帕金森氏症 準確率達98％

英國研究團隊訓練的兩隻靈犬，黃金獵犬邦普（左，Bumper）與黑色拉布拉多花生（右，Peanut），成功嗅出帕金森氏症的氣味特徵，讓科學界驚艷。（圖擷取自Medical Detection Dogs專頁）

2025/07/23 10:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕帕金森氏症竟能靠「嗅覺」揪出？英國最新研究指出，經特殊訓練的狗狗，僅憑皮膚氣味樣本就能辨識罹病者，準確率高達98％，有望成為未來早期診斷的新利器。

根據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，這項研究刊登於《帕金森氏症期刊》，由慈善組織「醫療偵測犬」（Medical Detection Dogs）攜手布里斯托大學與曼徹斯特大學共同進行。研究團隊訓練了2隻狗，分別是黃金獵犬邦普（Bumper）與黑色拉布拉多花生（Peanut），讓牠們學會分辨帕金森氏症患者與健康者皮膚皮脂（sebum）氣味的差異。

請繼續往下閱讀...

實驗採雙盲設計，樣本順序由電腦隨機決定，無論是研究人員還是訓犬師都不知其來源。結果顯示，狗狗在辨識患者樣本的「敏感度」達80％，而在排除非患者樣本的「特異度」則高達98％，即便樣本來自同時患有其他疾病的人，狗仍能精確辨識。

帕金森氏症長期以來缺乏早期檢測工具，往往得等到明顯症狀出現多年後才能確診。「醫療偵測犬」執行長蓋斯特（Claire Guest）表示，許多患者在診斷前，症狀可能早已潛伏達20年，若能提早辨識，就能爭取治療時機，延緩病情惡化。

儘管這項成果令人振奮，研究人員也強調，目前尚不可能讓狗成為常規診斷工具。訓練狗隻成本高、流程難以標準化，因此此研究的主要目的是確認帕金森氏症是否存在特定的氣味特徵，作為發展電子鼻或氣味感測裝置的基礎。

布里斯托大學副教授魯尼（Nicola Rooney）指出，這些狗提供了關鍵證據，能協助科學家找出帕金森氏症的生物標記，並進一步開發快速、非侵入性且低成本的檢測方法。曼徹斯特大學質譜學教授巴蘭（Perdita Barran）也認為，這項研究證實，透過簡單的皮膚拭子即可進行初步診斷，未來有望成為更快速與普及的早期篩檢工具。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法