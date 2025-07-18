影片曝光！新郎單手抱新娘害跌水裡還歡呼 心理師這樣看

一位新郎為拍攝「創意婚照」，故意讓新娘摔入泳池，影片在網路引發軒然大波。示意圖，非當事人。（情境照）

2025/07/18 22:44

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕婚禮應該是一生中最幸福的時刻之一，但近日一位新郎為拍攝「創意婚照」，故意讓新娘摔入泳池，該影片在網路上引發軒然大波。心理師痛批新郎不僅不尊重伴侶，更可能代表一種不健康的關係模式，對婚姻造成長期傷害。

《紐約郵報》報導，埃及一場婚禮，新郎為了拍攝「創意婚照」，竟在眾目睽睽下讓新娘摔入泳池，全程被婚禮攝影師喬（Emad Joe）拍下並上傳至TikTok。畫面中可見，新娘正倚靠在新郎手臂上，準備拍攝浪漫畫面，不料新郎突然鬆手，讓她當場摔進水中。令人傻眼的是，新郎不但沒道歉，反而興奮地高舉雙手歡呼；隨後新郎也跳入水中，但仍引來大批網友砲轟。

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針對此事件，一名心理治療師多貝爾（Carly Dober）直言，除非雙方事前有充分溝通並取得共識，否則這類惡作劇性質的行為，根本是一種公開羞辱。她指出「婚禮對許多人來說是一生一次的重要回憶，應該是充滿尊重與感動的時刻，而非被當作笑話對待的場景」。她也強調，這類行為反映出某些親密關係中，女性的感受和需求經常被忽視。

另一名心理師穆拉托雷（Lauren Muratore）也指出，刻意在公開場合羞辱伴侶，本質上是一種情感霸凌，無論是否為了娛樂效果，都不應在健康的關係中出現。她強調，「信任需要雙方長時間的建立，但破壞只要一瞬間」。她也提醒，類似影片在社群平台的廣泛流傳，恐怕會讓不尊重伴侶的行為被誤認為「搞笑」甚至「理所當然」，長遠來看恐對兩性關係的價值觀產生負面影響。

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