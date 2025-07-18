川普要求公佈「淫魔富豪」大陪審團紀錄 企圖平息收裸女素描爭議

美國總統川普表示，他已指示司法部長邦迪尋求公佈與淫魔富豪艾普斯坦案有關的大陪審團證詞。（路透）

2025/07/18 15:27

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普近日表示，他已指示司法部長邦迪（Pam Bondi）尋求公佈與淫魔富豪艾普斯坦案有關的大陪審團證詞，以平息關於他涉嫌在艾普斯坦50歲生日禮物信件收藏中貢獻裸女素描的報導所引發的爭議。

根據《衛報》報導，《華爾街日報》17日稱，在一份贈送給艾普斯坦2003年50歲生日禮物的信件收藏中，有張信畫有裸女輪廓，還有川普未成為總統時的署名。信上一對小弧線代表著女人乳房，一個彎曲的「唐納」（Donald）字樣模仿陰毛。該信結尾寫說「生日快樂，願每一天都充滿美好的秘密。」

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《華爾街日報》發表該報導後，川普在真實社交上指出，他已授權司法部尋求公開資料大陪審團證詞，理由是艾普斯坦案受到「太多關注」。邦迪隨後發表回應他的文章，發誓遵守該指令。

川普強調他不是該信作者，還宣布他打算提起訴訟。川普聲稱，他曾親自告訴《華爾街日報》主編梅鐸（Rupert Murdoch）該信是假的，若有關該信的報導被發表，他就會提起訴訟。

知情人士透露，在川普發表提告聲明前，川普和白宮官員曾試圖削弱該報導，包括向《華爾街日報》施壓，要求其提供信封副本，但《華爾街日報》未提供。

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