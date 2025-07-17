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    戴小丑鼻 澳洲海豚頂海綿捕魚 高難度如「蒙眼」打獵

    根據丹麥、澳洲和美國合作的一份研究，澳洲鯊魚灣的海豚會用鼻子頂著海綿，把魚從海床趕出來，不但有保護作用，也是一種非常有效的獵捕法。（美聯社）

    根據丹麥、澳洲和美國合作的一份研究，澳洲鯊魚灣的海豚會用鼻子頂著海綿，把魚從海床趕出來，不但有保護作用，也是一種非常有效的獵捕法。（美聯社）

    2025/07/17 22:19

    〔編譯管淑平／綜合報導〕海豚常有一些調皮的行為，丹麥、澳洲和美國合作的一份研究，在澳洲海域觀察到，當地的海豚會用鼻子頂著海綿，把魚從海床趕出來，這種方式可不是調皮，而是有保護作用，也是一種非常有效的獵捕法。

    《美聯社》16日報導，丹麥奧胡斯大學海洋生物學家雅各布（Ellen Rose Jacobs）等研究人員16日共同在《皇家學會開放科學》（Royal Society Open Science）期刊共同發表這項研究，海豚鼻子頂著海綿的模樣，就好像戴著小丑鼻子，但是除了滑稽，海綿可保護海豚鼻子，避免在海床砂石中翻攪、把擬鱸魚（barred sandperch）趕出來時受傷。

    研究人員指出，這種傳承了好幾代的行為，看起來簡單，實際上會妨礙海豚精細的回聲定位感；回聲定位是一種生物聲納機制，海豚會向周遭環境發出聲波，透過聲波反射定位、辨識物體。

    雅各布表示，鼻子頂著海綿「就像戴上口罩，聲音會被悶住」，不過，海豚還是學會如何補償損失的作用。研究人員利用水下麥克風，在澳洲鯊魚灣（Shark Bay）確認這些「頂著海綿」的海豚，照樣利用回聲定位導引；之後以模型解析海綿造成的聲波失真程度。

    對於已經把這招用得很熟練的野生海豚來說，這是一種非常高效的獵魚方式。未參與這項研究的美國奧勒岡州立大學海洋生物學家坎托（Mauricio Cantor）稱，頂海綿獵食「就像蒙著眼打獵，你得是很厲害的高手、技術精湛，才能成功」。

    這種難度或許可解釋，為什麼在奧胡斯大學這份研究中，鯊魚灣當地海域約30隻海豚中，僅5%使用這種方式。

    海豚寶寶通常跟在媽媽身邊3到4年，觀察、學習關鍵生存技能。該研究報告共同作者、喬治城大學海洋生物學家曼恩（Janet Mann）說，這種精巧的海綿獵食法，「只能靠母親傳授給下一代」。

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