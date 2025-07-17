票房毒藥 石破內閣支持率再創低 執政聯盟參院席次難過半

日本首相石破茂內閣支持度跌落谷底，7月最新民調僅達20.8%，為去年10月上任以來最低點。日媒報導，石破未能發揮領導力，對中國態度軟弱，不但無力挽救自民黨低迷的參院選情，甚至被視為票房毒藥。（法新社檔案照）

2025/07/17 19:12

〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕日本首相石破茂的內閣支持度跌落谷底，7月最新民調僅達20.8%，為去年10月上任以來最低點。日媒報導，石破未能發揮領導力，對中國態度軟弱，不但無力挽救自民黨低迷的參院選情，甚至被視為票房毒藥，本月初在奈良市舉辦一場造勢演講會，竟然沒有半個候選人參加，黨部動員樁腳出席，有上百人拒絕。

日本時事通信今天發布7月民調，石破內閣支持僅達20.8%，較上月調查減少6.2個百分點，為去年10月上任以來最低點，不支持率增6.6個百分點為55%，也是上任以來新高。由於時事通信的民調是採用面對面方式實施，所以調查結果具有很高的參考價值。

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石破內閣今年5月支持率也降到20.9%，6月因為起用小泉進次郎擔任農林水產相，解決米價高漲問題，支持率爬升回27%，但進入7月再次下跌。受訪民眾不支持的理由，前3項為「不抱期待」、「沒有領導力」和「政策一塌糊塗」。

石破內閣的低人氣，也影響到執政黨的支持率，同項調查顯示，自民黨支持率較前月減少2.5個百分點、降到16.4%，立憲民主黨增加1.1個百分點、來到5.5%，而在這次參院選舉中喊出「日本人優先」異軍突起的參政黨，支持率增加2.2個百分點、為4.7%，擠進了第三名。國民民主黨和公明黨均為3.1%。

石破從去年10月上任以來，帶領自民黨在同月的眾院大選中慘敗，今年6月舉行的東京都議員選舉，自民黨也吃了史上最慘烈敗績，東京都議員選舉被視為參院選舉的前哨戰，石破上台後已連吞兩敗，似乎早已預告這次參院選舉可能更糟，日本各媒體本週公布的民調均顯示，自民公明執政聯盟的參院席次可能無法過半。

日本產經新聞報導，本月8日前首相安倍晉三過世3週年當天，石破特別選在奈良市舉辦演講，並到安倍遇刺的地點附近獻花。當天奈良縣黨部動員支持者參加，卻遭到上百位支持者拒絕，明明是為助選舉辦的演講會，竟然沒有候選人到場。

報導還指出，16日在大阪舉辦的街頭造勢活動，雖然有黨籍候選人同台，但有出席人士表示，到場的民眾不到安倍擔任首相時期的3分之1。擔任自民黨大阪府黨部會長的參議員青山繁晴，更公開反對石破到大阪助選，擔心保守層的支持者反彈，他本人也未出席這場街頭活動。青山曾在去年眾院大選後，要求石破為敗選負責。

石破本月4日在石川縣街頭演講中，首次點名中國在烏俄戰中協助俄羅斯，試圖展現對中的強硬態度，但4天後，中國戰略轟炸機於東海上空逼近日本自衛隊的電子測定機，石破內閣的外相岩屋毅卻在馬來西亞與中國外相王毅開心合影，而自民黨幹事長森山裕則在大阪喜迎中國副總理何立峰到訪，讓石破的努力化為泡影，加深他給人「對中國態度軟弱」的觀感。

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