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    紐澤西州射箭場遭雷擊 造成1死13傷

    美國紐澤西州傑克遜鎮發生雷擊，造成1死13傷。事發地點為黑騎士弓箭手戶外射箭場。（擷自Black Knight Bowbenders官網）

    美國紐澤西州傑克遜鎮發生雷擊，造成1死13傷。事發地點為黑騎士弓箭手戶外射箭場。（擷自Black Knight Bowbenders官網）

    2025/07/17 14:42

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國紐澤西州傑克遜鎮（Jackson）16日發生雷擊，造成一人死亡和13人受傷。事發地點為黑騎士弓箭手（Black Knight Bowbenders）戶外射箭場，時間大約在晚上7點15分。

    根據《CBS News》報導，射箭場志工兼教練格羅茲基（Gene Grodzki）表示，雷擊發生在兒童射箭比賽期間，當時有十幾名兒童和父母在現場參加比賽。

    格羅茲基指出，雷擊發生當下地面炸裂且泥土四處飛濺。當他轉身時，發現至少7個人倒在地上一動也不動。他用除顫器對61歲的蒙戈馬利（Robert Montgomery）進行心肺復甦術，但蒙戈馬利仍因傷勢過重而不治身亡。

    傑克遜鎮警方說，另有13人受傷，被送往當地醫院接受治療，最小的受害者年僅7歲。

    傑克遜鎮警方補充，至少有1人被燒傷和1人失去意識後又恢復意識，其他人則聲稱「感覺不舒服」。

    紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）在X表示，他已聽取有關這次雷擊的簡報，並呼籲所有人為捲入這起事件的人祈禱。

    值得注意的是，雷擊發生時暴風雨正穿越該地區，一度引發紐澤西州海洋縣嚴重雷暴警告。

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