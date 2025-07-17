不只間諜活動！英國暗殺、治安事件 警曝中、俄、伊朗是幕後黑手

英國警方示意圖。（法新社）

2025/07/17 00:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國警方近日對外透露，中國、俄羅斯和伊朗逐漸成為英國境內，一系列威脅民眾生命安全事件的幕後主謀，這些事件包括攻擊、綁架，不只透過犯罪集團，甚至會讓青少年來當「代理人」執行。

根據《路透》報導，近年英國政府多次公開對中國、俄羅斯與伊朗在英國境內的惡意行動表達關切，這些惡意行動不僅限於傳統的間諜活動，或破壞國家安全，也涵蓋暗殺行動、破壞阻撓公民活動。不過中、俄、伊都強烈否認這些指控，並反批一切都是出於政治目的而編造的謊言。

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有2名英國高階警官15日向《路透》表示，自從2017年俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal），在英國境內遭遇神經毒劑攻擊後，敵對國家在英國的活動頻率已經增加5倍。倫敦反恐司令部（CTC）負責人墨菲（Dominic Murphy）直言，中、俄、伊在英國進行的敵對行動，無論是行動範圍、手法複雜性還是整體規模，都已經成長到超出他們自身、國際合作夥伴，甚至整個情報界所能預料的程度，「我們越來越頻繁看到這三個國家在英國境內發動危害民眾生命安全的行動」。

英國反恐警察協調官埃文斯（Vicki Evans）進一步指出，中、俄、伊多半會利用代理人，也就是通常透過犯罪分子來執行任務，用錢就能收買。不只犯罪集團，代理人也包括弱勢族群，或覺得自己遭受社會排擠的人，其中有些甚至只是十幾歲的青少年，有不少已經被逮捕，正接受警方調查，「我們擔憂的是，這些青少年可能會因為在網上看到什麼影片被煽動，或是被誤導去從事一些不法行為，而他們自己根本搞不清楚自己被要求做的事到底是什麼。」

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