強化國防競爭力 學者指中國拉攏庫克群島 想在深海採礦

擁有豐富觀光、自然資源的庫克群島，近期擴展與北京合作，學者指出，庫克群島的深海採礦條件，對競爭軍事資源的中國具吸引力。示意圖。（法新社）

2025/07/14 22:45

〔編譯林家宇／綜合報導〕與紐西蘭共生的南太平洋島國庫克群島，因近期擴展與北京合作，陷入西方與中國的印度─太平洋競爭中。學者指出，庫克群島的深海採礦條件，對競爭軍事資源的中國具吸引力。

「衛報」報導，庫克群島與中國的協議中，關鍵要素為備受爭議的海床採礦權。庫克群島是全球率先核發勘採深海礦物執照的國家之一，引來區域內其他國家批評。

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紐西蘭梅西大學國防與安全研究中心助理教授波爾斯（Anna Powles）指出，深海採礦是中國在庫克群島的關鍵利益，由於對關鍵礦產應用於國防領域的競爭，中國積極尋求機會，與有意在自家周邊水域從事深海採礦的國家締結夥伴關係。

庫克群島具外交政策獨立性，安全、國防等事務則須與紐國協商。威靈頓亦是庫克群島最大資金援助者，過去3年提供約1.9億紐元（約34億台幣）金援。但在年初庫克群島與中國簽署全面戰略夥伴協議後，紐國上月宣布已暫停1820萬紐元（約3.25億台幣）的預算援助資金。中方則已保證為新船隻提供庫克群島150萬美元（約4433萬台幣），並承諾支持再生能源計畫。

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