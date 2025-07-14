為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    強化國防競爭力 學者指中國拉攏庫克群島 想在深海採礦

    擁有豐富觀光、自然資源的庫克群島，近期擴展與北京合作，學者指出，庫克群島的深海採礦條件，對競爭軍事資源的中國具吸引力。示意圖。（法新社）

    擁有豐富觀光、自然資源的庫克群島，近期擴展與北京合作，學者指出，庫克群島的深海採礦條件，對競爭軍事資源的中國具吸引力。示意圖。（法新社）

    2025/07/14 22:45

    〔編譯林家宇／綜合報導〕與紐西蘭共生的南太平洋島國庫克群島，因近期擴展與北京合作，陷入西方與中國的印度─太平洋競爭中。學者指出，庫克群島的深海採礦條件，對競爭軍事資源的中國具吸引力。

    「衛報」報導，庫克群島與中國的協議中，關鍵要素為備受爭議的海床採礦權。庫克群島是全球率先核發勘採深海礦物執照的國家之一，引來區域內其他國家批評。

    紐西蘭梅西大學國防與安全研究中心助理教授波爾斯（Anna Powles）指出，深海採礦是中國在庫克群島的關鍵利益，由於對關鍵礦產應用於國防領域的競爭，中國積極尋求機會，與有意在自家周邊水域從事深海採礦的國家締結夥伴關係。

    庫克群島具外交政策獨立性，安全、國防等事務則須與紐國協商。威靈頓亦是庫克群島最大資金援助者，過去3年提供約1.9億紐元（約34億台幣）金援。但在年初庫克群島與中國簽署全面戰略夥伴協議後，紐國上月宣布已暫停1820萬紐元（約3.25億台幣）的預算援助資金。中方則已保證為新船隻提供庫克群島150萬美元（約4433萬台幣），並承諾支持再生能源計畫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播