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    美特使訪烏克蘭 澤倫斯基：會談富有成效

    美國特使凱洛格（右）造訪烏克蘭，與烏克蘭總統澤倫斯基（左）會面。（路透）

    美國特使凱洛格（右）造訪烏克蘭，與烏克蘭總統澤倫斯基（左）會面。（路透）

    2025/07/14 20:10

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國特使凱洛格（Keith Kellogg）今（14）日造訪烏克蘭，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）就烏俄衝突議題交換意見。澤倫斯基事後發文指出，他與凱洛格進行了一次「富有成效」的對話。

    澤倫斯基在社群平台發文說：「我與美國特使凱洛格見了面，我們進行了一次富有成效的對話。」

    他接續表示：「我們討論了通往和平的道路，以及我們可以一起做些什麼促使和平更近一步。這些內容包含加強烏克蘭的防空、聯合生產、與歐洲合作採購防禦性武器。當然，還有針對俄羅斯及其幫凶的制裁。我們希望美國發揮領導作用，因為除非以力量遏制俄國不合理的野心，否則莫斯科不會停下腳步，這一點顯而易見。」

    澤倫斯基在文末也再度向美方致謝，「我要感謝凱洛格對烏克蘭的訪問，也要感謝川普總統發出的重要援助訊號，以及為我們兩國所做出的正面決定。我們對於美國人民的支援極為重視。」

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