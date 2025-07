美特使訪烏克蘭 澤倫斯基：會談富有成效

2025/07/14 20:10

〔即時新聞/綜合報導〕美國特使凱洛格(Keith Kellogg)今(14)日造訪烏克蘭,與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)就烏俄衝突議題交換意見。澤倫斯基事後發文指出,他與凱洛格進行了一次「富有成效」的對話。

澤倫斯基在社群平台發文說:「我與美國特使凱洛格見了面,我們進行了一次富有成效的對話。」

他接續表示:「我們討論了通往和平的道路,以及我們可以一起做些什麼促使和平更近一步。這些內容包含加強烏克蘭的防空、聯合生產、與歐洲合作採購防禦性武器。當然,還有針對俄羅斯及其幫凶的制裁。我們希望美國發揮領導作用,因為除非以力量遏制俄國不合理的野心,否則莫斯科不會停下腳步,這一點顯而易見。」

澤倫斯基在文末也再度向美方致謝,「我要感謝凱洛格對烏克蘭的訪問,也要感謝川普總統發出的重要援助訊號,以及為我們兩國所做出的正面決定。我們對於美國人民的支援極為重視。」

