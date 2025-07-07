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    西班牙奔牛節 數千人衝刺享受被牛追

    奔牛節為聖費爾明節一項特定活動，今（7）日在西班牙城市潘普洛納的聖費爾明節開幕式上，數千人者奔跑躲避一群狂奔的牛。（法新社）

    奔牛節為聖費爾明節一項特定活動，今（7）日在西班牙城市潘普洛納的聖費爾明節開幕式上，數千人者奔跑躲避一群狂奔的牛。（法新社）

    2025/07/07 17:37

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕西班牙聖費爾明節（San Fermin）以奔牛活動聞名全球，今（7）日在西班牙北部城市潘普洛納（Pamplona）的聖費爾明節開幕式上，數千人奔跑或翻滾，躲避一群奔跑的牛，享受奔牛節樂趣。

    根據《美聯社》報導，奔牛節為聖費爾明節一項特定活動，每屆奔牛節都有多達4000名參賽者，賽程超過846公尺，持續時間為2到4分鐘。

    大多數參賽者穿著傳統服飾白褲子和襯衫，繫著紅色腰帶和紅色圍巾；經驗豐富的西班牙參賽者，會在牛角前拚命衝刺幾秒鐘，並用捲起的報紙慫恿牛隻繼續前進。

    數千民眾在賽道沿途的陽台和木製路障上觀看，還有數百萬觀眾透過電視直播觀賞活動。

    雖然被牛角頂撞的情況並不罕見，但更多人是在摔倒或相互碰撞中受傷。醫護人員會迅速趕到現場救治，並將重傷者送往醫院。西班牙報紙《國家報》稱，有幾名狂歡者受傷，目前尚不清楚原因是否牛角頂撞。

    非官方紀錄顯示，在過去一個世紀的奔牛節中，至少有15人喪生；有紀錄以來最致命的一天是1980年7月13日，有4人被2頭牛殺死。

    奔牛節因海明威1926年經典小說《太陽照常升起》（The Sun Also Rises）而聞名於世。

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